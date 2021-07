Quando la scienza si scontra con i mercati, tre casi nel biotech

"Nelle ultime settimane il biotech ha gli esiti di tre eventi molto attesi, tutti e tre positivi: la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato Aduhelm per l'uso nell'Alzheimer tramite il percorso di approvazione accelerato e gli studi clinici di Vertex e Sage Therapeutics Fase II AATD e WATERFALL, rispettivamente, hanno incontrato il loro end-point clinico". Il commento di Jenna Denyes, senior healthcare analyst di Gam.

Queste sembrano essere tutte buone notizie. Tuttavia, gli investitori non la pensano sempre così, e i movimenti di prezzo delle azioni su ciascuno degli annunci lo hanno evidenziato. Con lo sviluppo di un farmaco, è essenziale guardare oltre i titoli dei giornali e pensare al processo come un percorso dalla ricerca all'uso clinico.

Ci sono più fermate lungo il percorso dalla ricerca allo sviluppo fino al lancio clinico, e il modo in cui un'azienda muove un farmaco lungo il percorso attraverso questi step è importante per gli investitori. A volte, però, gli investitori possono fissarsi su certi dettagli che potrebbero non essere così importanti per i regolatori o i clinici, e quando si investe in questo spazio è necessario essere in grado di separare la volatilità e lo slancio dai fondamentali.

Agli investitori piacciono i farmaci che si muovono senza intoppi lungo il percorso di sviluppo, superando i vari step, e ostacoli, senza lasciare domande aperte. Ma che dire di Biogen e Aduhelm? Non ci sono forse un certo numero di controversie, domande e dubbi persistenti sull'assorbimento clinico?

Non abbiamo visto tutti i principali giornali pubblicare previsioni di catastrofi e lettere del governo che chiedono udienze, eppure il prezzo delle azioni è ancora alto? Biogen ha un grande vantaggio che Sage non ha, ovvero l'approvazione normativa. Ha superato questo importante checkpoint; ha progredito significativamente lungo il percorso di sviluppo e ora le questioni aperte ruotano solo intorno all'assorbimento clinico.

Biogen ha visto un prezzo delle azioni alle stelle in mezzo a livelli storici di controversie e preoccupazioni riguardo al possibile impatto dell'approvazione di un farmaco. Vertex ha una lettura positiva e decide di accantonare un farmaco e continuare con altri candidati, con una modesta correzione del prezzo. Sage ha una lettura positiva che dovrebbe portare a un deposito normativo e il titolo crolla. Tre titoli positivi con tre esiti molto diversi, sia dal punto di vista del prezzo delle azioni che del percorso di sviluppo.

Lo sviluppo di farmaci e l'investimento in biotecnologie e sanità è complesso e la strada verso un farmaco approvato non è mai chiara al 100%. È essenziale capire questo se si investe sulla base dei fondamentali dell'azienda e del valore percepito di un lancio commerciale, o ci si troverà presi dalla fretta della marea mentre il sentiment fa oscillare i prezzi delle azioni nel breve termine.

Manteniamo la nostra strategia e le nostre posizioni di convinzione di fronte alla volatilità a breve termine perché abbiamo una profonda comprensione dei fondamentali della selezione dei titoli. I titoli delle notizie possono sembrare appariscenti, ma certamente non sono qualcosa su cui basiamo le nostre decisioni d'investimento.