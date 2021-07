Azimut Alternative Capital Partners entra in Pathlight Capital

Azimut, uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, LLC ("AACP"), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in Pathlight Capital LP ("Pathlight"), una delle principali società di Private Credit specializzata in investimenti Asset Based Lending con sede vicino a Boston.

AACP è stata costituita a novembre 2019 con l'obiettivo di creare partnership con società di gestione specializzate negli investimenti alternativi negli Stati Uniti, con AUM tra $ 0,5–3,0 miliardi, fornendo loro capitale permanente per crescere e raggiungere il loro massimo potenziale. Dopo il primo deal siglato a luglio 2020 con Kennedy Lewis che opera nel settore del Private Credit, e il progetto strategico con le famiglie Bezos e Moross per sviluppare HighPost Capital, società di Private Equity specializzata in investimenti nel settore consumer, l'accordo di oggi con Pathlight rappresenta la terza operazione conclusa in 18 mesi di attività.

Pathlight Capital è un gestore di private credit dedicato a supportare le esigenze di società che operano in diversi settori, fornendo prestiti asset-based su garanzia di beni materiali e immateriali. Fornisce soluzioni di finanziamento per consentire alle aziende di accedere a maggiore liquidità con lo scopo di finanziare il capitale circolante, il rifinanziamento del debito, la crescita, le acquisizioni, i dividendi e le strategie di turnaround. Pathlight, fondata nel 2018, attualmente gestisce ca. $ 1,4 miliardi attraverso due fondi di investimento e altri veicoli gestiti.

L’operazione prevede l’acquisto da parte di AACP di una quota del 20% in Pathlight, investendo capitale permanente per finanziare la crescita futura del business. Una parte rilevante dei proventi della transazione verrà utilizzata come growth capital, per aumentare gli investimenti nei fondi gestiti dalla società a conferma del forte impegno del team di allineare gli interessi con quelli dei propri investitori e guidare la crescita della società nel lungo termine. L’investimento di AACP non implicherà alcun cambiamento nella strategia, nella gestione, nel processo di investimento o nell’operatività ordinaria di Pathlight o di qualsiasi prodotto gestito da Pathlight.

Daniel Platt, Chief Executive Officer di Pathlight, commenta: “Siamo entusiasti dell'opportunità di stringere una partnership con Azimut e con il team di AACP. Godono di una reputazione eccezionale all’interno della comunità finanziaria globale ed è per noi un privilegio essere stati selezionati per un investimento strategico di minoranza. Le nostre relazioni sono state fondamentali per l’avvio delle nostre attività sin dall’inizio, e ora l'aggiunta del network internazionale di Azimut consoliderà la nostra posizione sul mercato e il nostro percorso di crescita, creando ulteriore valore per i nostri investitori. Le risorse che arriveranno da questo accordo ci daranno l'opportunità di aumentare significativamente il nostro commitment negli attuali e futuri fondi Pathlight, allineandoci ancora di più coi nostri investitori.”

Jeff Brown, CEO di AACP, commenta: "Noi di Azimut Alternative Capital Partners siamo lieti di questo accordo con Pathlight che diventa così l’ultimo nostro partner strategico. Dan e il suo team vantano una esperienza pluridecennale nel fornire soluzioni di credito creative alle aziende. Crediamo che l’asset-based lending sia un segmento del private credit in forte crescita a livello globale, e grazie alla forza e agli investimenti di Azimut, realizzeremo la nostra visione condivisa di aiutare Pathlight a raggiungere il suo massimo potenziale”.

Gabriele Blei, CEO del Gruppo Azimut, commenta "Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di Pathlight e non vediamo l'ora di lavorare con loro per rafforzare il loro percorso di successo e forte performance. La nostra presenza negli Stati Uniti è cresciuta rapidamente fino a diventare per il nostro Gruppo il primo mercato al di fuori dall’Italia, con AUM totali di quasi 14 miliardi di dollari. Il nostro obiettivo è quello di costruire una piattaforma integrata di produzione e distribuzione, e grazie a Jeff e al suo team, stiamo sviluppando forti competenze sul fronte dei mercati privati, identificando, investendo e collaborando con alcuni dei migliori gestori alternativi nel paese". Massimo Guiati, Co-CEO del Gruppo Azimut e Global Head of Distribution, aggiunge: "Il nostro impegno negli Stati Uniti prosegue anche sul fronte della distribuzione. Grazie a Sanctuary Wealth e alle nostre operazioni a Miami (AZ Apice e Azimut Genesis), stiamo sviluppando una forte presenza nel wealth management del Paese, puntando su indipendenza e imprenditorialità. Siamo sicuri che la nostra strategia a lungo termine proseguirà con successo e siamo impegnati a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti per i prossimi anni".