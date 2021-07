Jp Morgan Am, giugno in testa fra i gestori esteri non captive

Nella mappa mensile di giugno del risparmio gestito di Assogestioni, Jp Morgan Am si classifica primo tra i gestori esteri non captive. Lorenzo Alfieri, Country Head di J.P. Morgan Am per l’Italia, ha commentato il risultato con Investire.

«Il trend positivo raccolta sta continuando: ormai è un dato positivo che già abbiamo verificato nei mesi precedenti» rimarca Alfieri. «Ci sono però interessanti cambiamenti nei flussi: gli investitori nell’ultimo mese hanno cominciato a guardare all’azionario europeo con particolare propensione a utilizzare prodotti che investono in sostenibilità anche in Europa. Inoltre c’è stato un ritorno di interesse diffuso verso i nostri prodotti multi asset, che non vedevamo da fine 2019, ed è continuato un trend sicuramente positivo su tutti i prodotti sostenibili; per quanto riguarda i trend tematici c’è una forte attenzione per il tecnologico, l’healthcare, la farmaceutica e il benessere».

A proposito della variante Delta, Alfieri ha affermato: «Per il momento a parte situazioni di volatilità o nervosismo temporaneo non stiamo vedendo un cambiamento di gestione dei portafogli; si guarda alla variante come a un fattore da tenere in considerazione, ma non così critico da cambiare gli atteggiamenti e le decisioni d’investimento».

Infine uno sguardo prospettico: «Lo scenario è positivo, di crescita soprattutto per la seconda parte dell’anno, prevediamo che le banche centrali continueranno a favorire la crescita delle politiche monetarie, non cambieranno strada. Gli unici due fattori che potrebbero innescare del nervosismo sono la variante delta e in generale le varianti, sul profilo del recupero della normalità, su quanto possono influire; e la consistenza di un ritorno dell’inflazione, e quanto le banche centrali saranno in grado di controllarla. Per quanto ci riguarda, crediamo che il trend continuerà ad essere favorevole sugli azionari, i multi asset sia azionari che obbligazionari dei mercati emergenti; qualche difficoltà in più la si riscontrerà sugli obbligazionari».