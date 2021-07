Neva Sgr (gruppo Intesa Sanpaolo) investe in V-Nova

Neva Sgr, il venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato al settore hi-tech, punta sulla crescita di V-Nova, società con radici italiane, con sede a Londra che opera nel settore della compressione dei flussi di dati video e immagini. Grazie all’investimento di 5 milioni da parte di Neva First, il fondo di investimento alternativo gestito dalla Sgr, V-Nova completa un round di investimenti “Series C” per un totale di 30 milioni di euro.

L’importanza strategica delle immagini e dei video, il loro crescente utilizzo in molti ambiti dell’economia del futuro (dai social media ai modelli di smart e hybrid working, fino alla mobilità con guida autonoma) sono gli elementi che hanno spinto Neva First a credere nel business di V-Nova, una società con potenziale da billion company.

Nova si concentra su tecnologie che consentono di usufruire di una nuova e più ricca esperienza di interazione con immagini e video. I principali ambiti di applicazione sono: video streaming & conferencing, virtual reality & 360 video, social media, broadcasting, artificial intelligence indexing. L’azienda ha già ottenuto oltre 300 brevetti internazionali e attualmente conta circa 70 dipendenti tra la sede principale a Londra e l’India. Il modello di business di V-Nova consiste nel monetizzare le sue tecnologie attraverso licenze software IP royalties.

La società ha sviluppato software altamente innovativi relativi a tecnologie di video & image compression come, per esempio:

MPEG5 part 2 LCEVC (Low-Complexity Enhancement Video Coding): si tratta del primo e unico standard MPEG che migliora la performance di qualsiasi codec preesistente sfruttando al meglio l’hardware attuale e di nuova generazione;

Un nuovo codec VC-6, utilizzabile per le applicazioni di nuova generazione, che codifica i dati del flusso video in un formato completamente gerarchico, particolarmente adatto ad essere letto ed elaborato facilmente dagli algoritmi di intelligenza artificiale (AI).

Fondamentale, nella valutazione dell’investimento, è stata l’attenzione alle tematiche ESG, un elemento sempre importante per Neva Sgr e in linea con l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo sugli investimenti in ottica green. Le soluzioni proposte da V-Nova aiutano, infatti, a ridurre l’impatto ambientale in quanto migliorano le performance dei video utilizzando l’hardware attuale presente sui device senza doverlo sostituire e, inoltre, grazie alla diminuzione della capacità computazionale richiesta ai server per l’encoding dei video riducono il consumo energetico nei data center.

L’obiettivo di Neva Sgr, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo dedicata all’innovazione, è mettere a disposizione dei propri clienti investitori l’opportunità di investire attraverso i propri fondi nelle società con altissimo potenziale di crescita che operano sulle principali sfide di innovazione globale.

Silverpeak, la banca specializzata in investimenti tecnologici, ha agito in qualità di financial advisor di V-Nova nel round di finanziamento azionario.

“Abbiamo deciso di investire in V-Nova perché ha tutte le caratteristiche per diventare una billion company nei prossimi anni”, spiega Mario Costantini, amministratore delegato di Neva Sgr. “Siamo convinti che la società si affermerà presto sul mercato come protagonista tecnologico insieme ai grandi player globali e siamo pronti a supportarla nei suoi futuri sviluppi. Questo investimento coniuga tre elementi imprescindibili per lo sviluppo di Neva Sgr: investire in aziende che possono garantire altissimo rendimento per i nostri sottoscrittori, supportare aziende ad alto contenuto tecnologico e innovativo e farlo in un’ottica di sostenibilità ambientale”.

“Il supporto ricevuto da Neva Sgr – afferma Guido Meardi, CEO & Co-Founder di V-Nova - ci consente di proseguire nella nostra mission, ovvero creare una tecnologia di compressione video che consenta al maggior numero di utenti di accedere ai contenuti preferiti ovunque e su qualunque dispositivo. L’impegno di Neva ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro bilancio e darà un forte impulso alla strategia di V-Nova rafforzando la posizione sul mercato”.