Plenisfer presenta Destinazione rendimento, fondo obbligazionario flessibile

Plenisfer, boutique di investimento dedicata esclusivamente a fondi svincolati dal benchmark, presenta Destinazione Rendimento, fondo flessibile obbligazionario total return.

Il Fondo Ucits di diritto italiano, di cui Plenisfer è società di gestione, è esclusivamente destinato alla clientela professionale di diritto.

Con Destinazione Rendimento si amplia la gamma di offerta di Plenisfer che affianca al primo comparto gestito, Destination Value Total Return1, un nuovo portafoglio più prudente per soddisfare le diverse esigenze degli investitori nei canali wholesale ed istituzionale.

Nel dettaglio, Destinazione Rendimento offre agli investitori un’allocazione fixed income diversificata e a volatilità moderata (Profilo di rischio KIID 3) puntando ad ottenere un rendimento positivo nel medio termine (18/36 mesi) attraverso una gestione del profilo di rischio dinamica che generi valore rispetto alle diverse fasi del ciclo economico e dei tassi di interesse, a prescindere dalla direzione dei mercati del credito.

Il Fondo investirà, a livello globale, in bond (governativi, investment grade e high yield), valute e - a titolo accessorio - azioni, con una massima esposizione all’high yield del 60% e duration range -2/+5 anni. La valuta base di Destinazione Rendimento è in Euro.

La diversificazione (in termini di emittenti, settori, qualità del credito, subordinazione e area geografica) è garantita dall’approccio New Active di Plenisfer che investe per strategie senza i vincoli imposti dal benchmark, mirando a chiari obiettivi di rischio e rendimento, selezionando a livello globale singole idee di investimento lungo l’intera struttura del capitale. La gestione di Destinazione Rendimento farà leva su tre delle cinque strategie di Plenisfer:

Income (core): progettata per offrire una fonte stabile di flussi di rendimento attraverso bond investment grade, high yield, debito bancario, bond convertibili e contingent convertibles (CoCos);

Macro (complementare): la visione e le aspettative della boutique sull’andamento di tassi, inflazione e valute si rifletterà in investimenti top down e guiderà la strategia di protezione dalle fluttuazioni di mercato;

Special Situations (complementare): investimenti specifici e decorrelati in opportunità selezionate in ambito Stressed & Distressed Debt.

In linea con l’approccio di Plenisfer, ogni idea di investimento di Destinazione Rendimento sarà analizzata da tutto il team multi disciplinare, “seduto allo stesso tavolo”. In particolare, Mauro Ratto, CO-CIO e Responsabile della Ricerca di Plenisfer che vanta oltre trent’anni di esperienza nella gestione obbligazionaria flessibile, agirà quale Lead Portfolio Manager, affiancato da Giancarlo Bilotta, Portfolio Manager specialista del credito e contingent convertibles e Stefan Benedetti, Senior Portfolio Manager Special Situations and Distressed Assets, con ventennale track record in ambito High Yeld e Emerging Markets.

Giordano Lombardo, CEO e CO-CIO di Plenisfer, ha commentato: “Siamo felici di annunciare il lancio del nostro nuovo fondo che ci consente di ampliare la gamma d’offerta di Plenisfer in linea con la traiettoria di sviluppo che abbiamo immaginato per la boutique. Con Destinazione Rendimento, rispondiamo infatti a una diversa esigenza di gestione del rischio-rendimento rispetto a quella offerta da Destination Value, pur mantenendo intatta la nostra filosofia di investimento: gestire per obiettivi e liberi dal benchmark, per identificare le migliori opportunità a livello globale”.

Mauro Ratto, Co-CIO di Plenisfer e Lead Portfolio Manager di Destinazione Rendimento, ha commentato: “Gli investimenti saranno guidati dalle nostre attese relative all’evoluzione del ciclo economico, dei tassi e delle valute. In un contesto come quello attuale e prospettico, una gestione dinamica dei rischi veramente attiva è indispensabile se si vuole ottenere un ritorno che mireremo ad ottenere attraverso un approccio olistico, che combina un’analisi macro top down ad una rigorosa analisi di credito bottom up attraverso la nostra gestione distintiva New Active”.