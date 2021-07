Hsbc Asset Management nomina il nuovo head of wholesale, southern Europe

Hsbc Asset Management ha annunciato la nomina con effetto immediato di Alex Merla quale nuovo head of wholesale, southern Europe. Alex avrà sede a Milano e risponderà direttamente a Thorsten Michalik, Global Head of Wholesale & Partnerships.

In questo ruolo, Merla sarà incaricato dello sviluppo e della crescita del franchising wholesale client business dell’azienda in tutta l’Europa meridionale, Italia e Spagna comprese.

Alex vanta un’esperienza pluriventennale nel settore e approda in Hsbc dopo essere stato per 15 anni Managing Director e Head of Lyxor AM Business Development (Italia) in Société Générale. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di Portfolio Manager in Pioneer Alternative Investments e Banca del Gottardo in Svizzera. Ha iniziato la sua carriera nel 1999 presso Merrill Lynch a Londra

In merito alla nomina, Matteo Pardi, Ceo di Hsbc Global Asset Management (Francia), ha dichiarato: “La nostra attività in Europa meridionale continua ad essere un elemento centrale della nostra strategia e stiamo assistendo ad un crescente interesse da parte degli investitori di questa regione per le opportunità di investimento sostenibile e per l’esposizione ai mercati emergenti e a quelli asiatici. La nomina di Alex rafforzerà i nostri progetti di crescita nella regione e ci permetterà di continuare a offrire agli investitori prodotti per raggiungere i loro obiettivi d’investimento”.

Nel 2020, Hsbc Asset Management ha definito la sua strategia per riposizionarsi come provider di soluzioni core e gestore specializzato in Asia, mercati emergenti e asset alternativi, focalizzato sulla centralità del cliente, l’eccellenza degli investimenti e sul sustainable investing.