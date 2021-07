Klecha & Co. al fianco di Gradiente Sgr nell’ingresso nel capitale di FiloBlu

Klecha & Co., banca d'affari specializzata nel tech, ha affiancato Gradiente Sgr nell'acquisizione della maggioranza di FiloBlu S.p.A., business accelerator specializzato nella gestione dell’attività retail online e dei servizi digitali prevalentemente per i settori del fashion e dei beni di consumo.

Gradiente, alla sua quinta operazione con il fondo di private equity Gradiente II, ha acquisito una quota pari al 67% del capitale da diversi soggetti tra cui Ardian Growth che aveva effettuato nel 2018 il primo round di investimento nella società che nel triennio ha triplicato il fatturato; il rimanente 33% è oggi detenuto da Christian Nucibella che ha fondato e guidato l’azienda nel corso della sua storia di successo.

Fondata nel 2009 a Venezia, FiloBlu ha saputo imporsi come partner di riferimento per quelle aziende per cui lo sviluppo e il rafforzamento del canale distributivo e-commerce è divenuto un must to have, integrato nell’ambito dell’ecosistema aziendale. Con un fatturato di oltre 56 milioni di euro nel 2020, la società può contare su oltre 200 dipendenti, 4 filiali all’estero e vendite realizzate in tutto il mondo.

Gradiente affiancherà FiloBlu nel suo ulteriore percorso di crescita e affermazione quale leader nel mercato digitale dell’e-commerce e dei servizi in ambito digital transformation, anche cogliendo importanti opportunità di creazione di valore attraverso add-on funzionali ad ampliare l’offerta prodotti e a consolidare il posizionamento competitivo della società nel mercato di riferimento.

Nell'operazione Klecha & co. ha agito in qualità di advisor finanziario affiancando Gradiente nell'attività di business due diligence.

"La crescita dell'e-commerce è inarrestabile: stimiamo che il settore europeo arriverà a superare i 600 miliardi di ricavi entro il 2025" ha dichiarato Stephane Klecha, Managing Partner di Klecha & Co.. "Una crescita accelerata dalle nuove abitudini di spesa che si sono consolidate alla luce della pandemia. Basti pensare che nel primo trimestre del 2021 l'e-commerce a livello globale è cresciuto del 58% contro il 17% del primo trimestre 2020 e ’Italia è addirittura cresciuta del 78%, rispetto al 26% del 2020[1]. I numeri confermano che i rivenditori dovranno continuare a incrementare i loro investimenti nel digitale per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. FiloBlu ha l'esperienza, la competenza e il partner perfetti per poter cogliere le opportunità derivanti da questi trend e siamo quindi particolarmente felici di aver potuto assistere Gradiente nell'ingresso in una società che, sono certo, saprà accompagnare in un nuovo entusiasmante percorso di crescita".