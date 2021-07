La robusta crescita degli utili allevia la preoccupazione per il Covid-19

"La settimana scorsa l’S&P 500 ha toccato un nuovo massimo storico, ma dietro il rialzo del 2% si cela un’elevata volatilità". Il commento di Mark Haefele, global cio di Ubs.

In apertura di settimana il listino ha risentito della diffusione della variante Delta, più contagiosa, ma ha recuperato rapidamente il terreno perso quando gli investitori si sono concentrati sui robusti fondamentali delle imprese. La ritrovata forza del mercato ci sembra giustificata e crediamo che l’indice possa continuare la sua corsa.

Il 19 luglio i Centers for Disease Control (CDC) hanno reso noto che i nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti sono aumentati del 70% su base settimanale e i decessi del 26%. Al contempo il dottor Anthony Fauci, Consigliere medico capo del Presidente Biden, ha dichiarato che la variante Delta è ormai il ceppo dominante in tutto il mondo.

Nel Regno Unito sono state revocate le ultime restrizioni all’attività sociale ancora in vigore, ma secondo il Professor Neil Ferguson, uno degli artefici della strategia del lockdown britannico, è "quasi inevitabile" che i nuovi casi giornalieri salgano da 40-50 mila a 100 mila, se non addirittura il doppio. Continuiamo tuttavia a credere che le campagne vaccinali nei Paesi sviluppati abbiano fatto calare notevolmente il rapporto tra contagi e decessi.

È importante notare che il balzo più significativo dei nuovi casi negli Stati Uniti riguarda gli stati con tassi di vaccinazione inferiori alla media, tra cui Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri e Nevada.

I CDC hanno sottolineato anche che i pazienti non vaccinati ricoverati per Covid-19 sono il 97% del totale. I sistemi sanitari cominciano a trovarsi sotto pressione in alcune aree come la Louisiana, dove la popolazione vaccinata è solo il 36% contro la media nazionale del 49%.

Aumenta quindi il rischio che vengano reintrodotte restrizioni mirate su scala locale, ma difficilmente le autorità statunitensi torneranno a prendere in considerazione un lockdown generalizzato. Inoltre, gli stati economicamente più rilevanti degli Stati Uniti tendono a registrare i tassi di vaccinazione più alti.

La nostra previsione è esposta al rischio di un’improvvisa impennata dei ricoveri o dei decessi nei Paesi con alti tassi di vaccinazione o di una modifica della funzione di reazione dei governi o dei cittadini in termini di tolleranza all’aumento dei nuovi casi.

Se a volte gli investitori sembrano ancora sopravvalutare il rischio che il Covid-19 rappresenta per i mercati, crediamo che continuino anche a sottovalutare la forza del recupero degli utili aziendali statunitensi.

Finora circa il 25% delle società dell’S&P 500 in termini di capitalizzazione di mercato ha pubblicato i risultati trimestrali, che hanno superato le aspettative nell’87% dei casi. Nel complesso, i profitti battono le stime di circa il 20%.

Le previsioni di consenso per la crescita degli utili dell’S&P 500 su base annua per questo trimestre sono state riviste al rialzo al 72%, dal 66% all’inizio della stagione degli utili, ma la nostra attesa è più vicina all’80%. Ci aspettiamo un’espansione degli utili dell’S&P 500 del 40% nell’intero 2021 (200 dollari) e del 10% nel 2022 (220 dollari).

Oltre a sostenere il clima di mercato, i dati sugli utili favoriscono anche la rotazione dai titoli growth a quelli ciclici. Questa dinamica si è invertita di recente: il Russell 1000 Value ha perso il 2% da inizio giugno, mentre il Russell 1000 Growth ha guadagnato il 10%.

Tuttavia, i profitti dei settori ciclici e value superano le attese con uno scarto maggiore rispetto a quelli dei comparti growth, pari al 25% per le società finanziarie statunitensi contro il 10% di quelle tecnologiche.

Questa settimana diversi giganti hi-tech pubblicheranno i risultati del 2T21, ma molti di loro faticheranno a battere le stime nei prossimi trimestri, soprattutto perché i confronti annuali si fanno più impegnativi.

Nel nostro scenario di riferimento ci aspettiamo che la riapertura delle economie su scala mondiale prosegua anche nel secondo semestre, a fronte dei progressi delle vaccinazioni. Riteniamo quindi opportuno mantenere un orientamento di propensione al rischio sui mercati azionari.

Crediamo che i vaccini si confermeranno sostanzialmente efficaci contro le nuove varianti, permettendo ai governi di non lasciarsi condizionare dall’aumento dei contagi. I settori ciclici e value, tra cui energia e finanza, dovrebbero quindi trainare il rialzo. Per saperne di più clicchi qui.

Ci attendiamo anche una sovraperformance del Giappone, sostenuta dal programma vaccinale del Paese nonché dall’orientamento ciclico del mercato e dalla sua elevata esposizione alla ripartenza dell’economia mondiale. Ci aspettiamo che i mercati continuino a salire nei prossimi mesi, ma consigliamo agli investitori di verificare periodicamente che l’esposizione al rischio dei portafogli non raggiunga livelli eccessivi.

Per ridurre il rischio è possibile ribilanciare i portafogli che detengono una quota azionaria eccessiva a seguito di una sovraperformance, assumere protezione contro i ribassi tramite hedge fund, opzioni e prodotti strutturati, o diversificare investendo in azioni difensive selezionate. Clicchi qui per saperne di più.