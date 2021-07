La trasformazione digitale è sbarcata nella ristorazione

"La trasformazione digitale coinvolge ogni settore. Nella ristorazione, molte aziende si stanno rendendo conto che per tenere il passo con i competitor e avere un futuro, devono investire in tecnologia". Commento a cura di Alger, società partner di La Française.

Riteniamo che il trend stia creando opportunità per gli investitori che sanno identificare i leader di questa corsa. Secondo una ricerca condotta da Panasonic, dopo aver toccato con mano le sfide poste dalla pandemia, circa tre quarti dei dirigenti della ristorazione (71%) hanno dichiarato che la trasformazione digitale è “molto importante”. Più della metà degli intervistati, il 59%, ha affermato che la priorità strategica n.1 è integrare l’esperienza di acquisto tra negozio fisico, online e da smartphone. È quasi 3 volte tanto la percentuale vista all’inizio del 2020.

La ristorazione sta investendo nelle tecnologie per diventare più efficiente. Dai dispositivi mobili per i collaboratori, chioschi per i clienti, soluzioni per la gestione smart dei magazzini e degli scaffali, alle app per i clienti, locker per ritirare il cibo e riconoscimento delle targhe dei veicoli. Alcuni stanno sperimentando anche il riconoscimento facciale nei chioschi e nei punti vendita.

La corsa tecnologica permette ad alcune aziende di acquisire notevoli quote di mercato. Ricordiamo come nel 2020 soltanto il 15% delle transazioni per servizi di ristorazione fosse iniziata tramite un’app per ordinare. Seppure rappresentasse un balzo rispetto al 6% dell’anno precedente, non tiene nel paragone con ristoranti come Chipotle, che porta avanti metà del suo business in modo digitale, o Wingstop, che è digitale al 60%. Riteniamo probabile che i leader digitali e le aziende che trasformano il loro business in questa direzione avranno performance superiori ai competitor.