Vam Investments acquisisce il 20% di Supermoney

Supermoney, broker online leader di mercato in Italia nel settore Luce e Gas, ha scelto VAM Investments, holding di investimenti di private equity guidata da Francesco Trapani e Marco Piana, quale partner strategico per avviare la nuova fase di sviluppo e di crescita. VAM Investments ha acquisito il 20% di Supermoney; l’80% rimane in capo a Do It Now S.p.A., holding operativa nel settore tech e digitale, fondata e controllata da Andrea Manfredi.

“L’ingresso di VAM Investments nel capitale di Supermoney rappresenta una ulteriore spinta per accelerare innovazione e sviluppo nel mercato “luce e gas”, dove vediamo molto spazio di crescita, e per rafforzarci in settori attigui, tra cui “adsl e fibra” - commenta Andrea Manfredi, CEO e fondatore di Supermoney e Do It Now -. Insieme a VAM aumenteremo la forza di team e tecnologia proprietaria, i nostri due pilastri. L’obiettivo è fornire ai nostri partner commerciali un supporto a 360 gradi su tecnologia e digitale nell’ottica di generare valore duraturo nel tempo, ed offrire ai nostri utenti maggiore semplificazione attraverso nuovi servizi su cui siamo in fase avanzata di realizzazione. Ringrazio il team, ogni persona in azienda ha un forte spirito imprenditoriale ed è in grado di fare la differenza, e ringrazio i nostri investitori, che hanno supportato Supermoney durante il percorso di sviluppo e che oggi vengono affiancati da un partner di standing assoluto come VAM”.

Marco Piana, CEO di VAM Investments, aggiunge: “Abbiamo investito in Supermoney, che ha già una posizione di leadership nel mercato di riferimento, perché crediamo abbia un grande potenziale con importanti margini di ulteriore crescita. Affiancheremo il top management in un percorso di consolidamento e sviluppo con l’obiettivo di implementarne la piattaforma tecnologica per poter offrire al cliente un servizio sempre più innovativo”.

Supermoney S.p.A permette di confrontare e di scegliere in modo sicuro e veloce i principali operatori di luce e gas, adsl e fibra e dei principali servizi bancari e assicurativi. Forte di un team di 300 professionisti, Supermoney è utilizzata da oltre 2 milioni di utenti l’anno, grazie ai quali è riconosciuta leader in Italia nel settore “Luce e Gas” (mercato da oltre 30 milioni di potenziali clienti anche grazie alla liberalizzazione del settore che vedrà pieno compimento a Gennaio 2023). L’innovativo modello di business della società ha consentito di triplicare il fatturato negli ultimi due anni (2021 vs 2019) con marginalità operativa crescente.

VAM Investments Group Spa è la holding di investimenti di private equity controllata dal chairman Francesco Trapani, guidata da Marco Piana, CEO e azionista, e partecipata da Tages, società di asset management internazionale attiva nel segmento dei fondi alternativi, delle infrastrutture e, attraverso i suoi azionisti, nei crediti deteriorati/NPL con Umberto Quadrino Presidente e Panfilo Tarantelli CEO. VAM realizza investimenti di private equity, sia growth sia buyout, al fianco di imprenditori e manager apportando un mix di competenze, imprenditoriali e gestionali e finanziarie unico sul mercato. Insieme ai partner di VAM investe un ristretto numero di family office italiani ed internazionali di alto profilo riuniti nel VAM Investments Club.