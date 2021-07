L'Ocf sospende un consulente finanziario

M. P. è stato sospeso per tre mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking. Si legge tra l’altro nella delibera che “il consulente risulta aver presentato clienti assegnati alle proprie cure ad un diverso soggetto senza sincerarsi del carattere lecito dell’offerta posta in essere da quest’ultimo, perseguendo un beneficio esulante dalle ordinarie relazioni commerciali e tale da comprometterne l'indipendenza di giudizio”.