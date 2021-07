Aifi: rinnovato per il prossimo triennio il board a 20 consiglieri

Il consiglio direttivo Aifi si rinnova e si amplia arrivando a 20 componenti per poter rappresentare meglio tutte le asset class del private capital associato. Confermato alla guida dell’associazione, per il prossimo triennio, il presidente Innocenzo Cipolletta che avrà al suo fianco come direttore generale Anna Gervasoni e un consiglio direttivo composto da: Marco Anatriello, Three Hills Capital Partners; Fabio Canè, NB Renaissance Partners; Yann Chareton, Ardian Italy; Raffaella Copper, Macquarie Asset Management / Macquarie Infrastructure and Real Assets; Giovanna Dossena, AVM Gestioni Sgr; Stefano Ghetti, Wise Sgr; Amedeo Giurazza, Vertis Sgr; Monica Magrassi, Clessidra Holding; Eugenio Morpurgo, Fineurop SpA; Paolo Pendenza, Equita Capital Sgr; Gianandrea Perco, DeA Capital Alternative Funds Sgr; Stefano Peroncini, Eureka! Venture Sgr; Eugenio Preve, Cinven; Enrico Resmini, CDP Venture Capital Sgr; Gianluca Ricci, CDP Equity; Mauro Roversi, Ambienta Sgr; Giacomo Sella, Banca Sella Holding; Luisa Todini, Green Arrow Capital Sgr; Andrea Tomaschù, Riello Investimenti Partners Sgr; Paola Tondelli, Illimity Sgr.

“In questo consiglio direttivo abbiamo rafforzato la presenza di tutte le anime che compongono l’associazione oltre che la presenza femminile”; afferma Innocenzo Cipolletta Presidente Aifi, “Sono convinto che un consiglio così ben composto e rappresentativo abbia tutti gli ingredienti giusti per portare valore e dare impulso positivo alle attività dell’Associazione”.