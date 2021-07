Anthilia Capital Partners sottoscrive l’emissione obbligazionaria di EuroBrico

Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV – i fondi di private debt che proseguono l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – hanno sottoscritto il prestito obbligazionario emesso da EuroBrico, società del Gruppo Paterno leader nel settore del bricolage e fai da te.

L’emissione della Società, per un valore pari a 3,3 milioni di euro, è stata sottoscritta dai fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia ed è assistita da garanzia SACE con copertura al 90%. In dettaglio, il prestito obbligazionario emesso da EuroBRICO S.p.A. ha una durata di 6 anni e rimborso amortizing con ammortamento a partire da settembre 2023.

L’emissione del prestito obbligazionario è finalizzata a sostenere l’implementazione del piano industriale del Gruppo, prevalentemente incentrato sulla crescita della rete di EuroBRICO con relative rilocalizzazioni e nuove aperture, nonché sull’acquisizione di società e/o rami d’azienda di società target attive nel medesimo settore.

C&G Capital ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati dallo studio Simmons & Simmons.

La realizzazione del piano industriale di Eurobrico è sostenuta anche da un’altra recente operazione condotta da parte di Tenax: si è trattato in questo caso di un’emissione obbligazionaria di un valore pari a €3,3 milioni che beneficia del supporto della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti. I fondi di private debt di Tenax Capital sono attivi in Italia dal 2015, con un totale investito superiore a €170 milioni in finanziamenti a favore di piccole e medio-piccole imprese.

EuroBrico, fondata nel 1993, è una società storica attiva nel settore del commercio al dettaglio di prodotti bricolage, ed è la società principale del Gruppo Paterno, oggi rappresentata dalla holding Eurogroup S.p.a. che controlla 25 società.

Con una presenza ampiamente consolidata nel Nord Italia e con una crescita significativa attraverso il canale e-commerce, con circa 10.000 utenti al giorno, EuroBrico nel 2020 ha conseguito un valore della produzione di €107,9 mln e un EBITDA €13,5 mln (EBITDA margin 12,5%).

Domiziano Paterno, presidente di EuroBrico, dichiara:

“EuroBrico sta affrontando un momento di forte crescita anche grazie alle vendite provenienti dall’e-commerce e proprio per questo abbiamo deciso di aumentare gli investimenti in azienda in modo da ampliare la rete di punti vendita e puntare ad acquisire realtà in target per il nostro settore. L’operazione che siamo convinti contribuirà a raggiungere gli obiettivi strategici ci darà anche una grande visibilità nel mercato.

Vogliamo ringraziare Anthilia e Tenax per aver deciso di sostenere il nostro progetto sottoscrivendo per intero i due prestiti obbligazionari e C&G Capital per averci assistito durante tutto il corso dell’operazione.”

Andrea Cuturi, Consigliere Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato:

“L’esperienza ultraventennale di EuroBrico rappresenta un unicum nel panorama del bricolage e del fai da te, un mercato che gode di un significativo giro d’affari nel nostro Paese e che ha forti prospettive di crescita in termini di volumi e marginalità. L’attenzione al cliente e la considerevole eterogeneità dell’offerta rendono EuroBrico uno dei player più rilevanti del settore, sia in termini di competenze manageriali che di sviluppo di sinergie. Siamo felici di supportare questa storia di eccellenza d’impresa, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di business e fornendo ancora più slancio allo sviluppo dell’attività”.