Consob vieta due Initial coin offering

Consob ha vietato l'attività di offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria posta in essere da Niwix Limited anche tramite il sito internet www.niwix.org, e di Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited anche tramite il sito internet www.bfclcoin.com. Si tratta di due Initial coin offering che Consob aveva già sospeso. Consob ricorda per entrambi i casi che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b)"; ma in relazione alla descritta attività non risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione.