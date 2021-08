Bnp Paribas lancia una nuova serie di 6 premi fissi memory cash collect su panieri di azioni

Bnp Paribas annuncia l’emissione di una nuova serie di certificate 6 premi fissi memory cash collect su panieri di azioni con durata triennale. La nuova emissione offre sei premi fissi mensili compresi tra l’1% e l’1,9% non condizionati all’andamento dei sottostanti per i primi sei mesi, e successivi premi potenziali a cadenza mensile, con effetto memoria, qualora i sottostanti quotino al di sopra del livello Barriera. La Barriera è posta al 70% o al 60% del valore iniziale di ciascuna delle azioni sottostanti che compone il paniere, a seconda del Certificate.

In dettaglio, la nuova emissione di Certificate consente di ottenere un premio fisso (che varia tra l’1% e l’1,9% del Valore Nominale, pari a 100 €) per i primi sei mesi di vita dello strumento. A seguire, dal 7° al 36° mese, i Certificate pagano premi potenziali mensili, sempre compresi tra l’1% e l’1,9% del valore nominale e con Effetto Memoria nelle date di valutazione mensili, a condizione che tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al Livello Barriera.

La possibilità di scadenza anticipata dei Certificate è prevista dal sesto mese di vita, qualora nelle date di valutazione mensili tutte le azioni del paniere quotino a un valore pari o superiore al rispettivo valore iniziale. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio mensile, il valore nominale e gli eventuali premi non pagati in precedenza, grazie all’Effetto Memoria.

Infine, alla scadenza finale (23 luglio 2024), se il Certificate non è scaduto anticipatamente vi sono due possibili scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa il valore nominale più il premio mensile con Effetto Memoria; se invece la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al Livello Barriera, il Certificate paga un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni che compongono il paniere.

Ad esempio, il Certificate 6 Premi Fissi Memory Cash Collect su CureVac NV, Moderna Inc. e Novavax Inc. (ISIN: NLBNPIT13DE2) paga un premio fisso di 1,90 € indipendentemente dall’andamento dei sottostanti dal 1° al 6° mese di vita. Al sesto mese, inoltre, il certificate potrà scadere anticipatamente qualora tutte e tre le azioni quotassero a un valore uguale o superiore a quello iniziale – pari rispettivamente a 54,17$, 348,83$ e 203,24$ - con conseguente rimborso del valore nominale. In questo caso l’investitore riceverà complessivamente 101,90 € per ogni Certificate.

Dal 7° and 35° mese sono possibili tre scenari: se le tre azioni che compongono il paniere quotano a un valore pari o superiore a quello iniziale, si verificherà la scadenza anticipata con pagamento del premio e rimborso del valore nominale (101,90 € in totale), oltre agli eventuali premi non pagati in precedenza (Effetto Memoria). Se il valore di uno dei tre sottostanti è inferiore a quello iniziale ma superiore o uguale alla Barriera, verrà corrisposto il premio fisso di 1,90 € e i premi non pagati precedentemente, sempre grazie all’Effetto Memoria. Infine, se anche una sola delle tre azioni quotasse a un livello inferiore alla Barriera, posta al 60% del valore iniziale, la vita del Certificate proseguirà fino alla data di valutazione mensile successiva.

A scadenza (36° mese), qualora il Certificate non sia scaduto anticipatamente, l’investitore riceverà il valore nominale di 100€ più il premio di 1,90 € e i premi non pagati in precedenza se il valore dei tre sottostanti sarà superiore o uguale al Livello Barriera, anche in caso quindi di discese di CureVac NV, Moderna Inc. e Novavax Inc. fino al 40% del loro Valore Iniziale.. Qualora invece anche solo uno dei tre titoli azionari si trovasse al di sotto del Livello Barriera (60% del valore iniziale, pari rispettivamente a 32,502 $, 209,298 $ e 121,944 $), verrebbe corrisposto un importo proporzionale alla performance peggiore tra CureVac NV, Moderna Inc. e Novavax Inc., con relativa perdita parziale o totale del capitale investito.

Luca Comunian, head of Marketing – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha commentato: “Abbiamo fortemente voluto questa nuova famiglia di Certificate che permette di ottenere premi fissi incondizionati dal primo al sesto mese, offrendo all’investitore un ritorno interessante e stabile nella primissima fase di vita dello strumento. Questa novità mira a sottolineare la valenza dei Certificate come prodotti da utilizzare in ottica di bond substitution, in grado di fornire un’esposizione alle maggiori azioni globali nonché a diversi settori e temi di investimento e, allo stesso tempo, di proteggere l’investimento da potenziali perdite dei sottostanti grazie a barriere profonde, comprese tra il 70 e il 60% del valore iniziale dei sottostanti”.