Capital Sim rafforza la consulenza nel wealth investment con Pastrello

Filippo Pastrello entra nel team di Classis Capital Sim come senior global advisor. Con una ventennale esperienza, maturata prima in Intesa Private Banking poi in UBS (Italia) e successivamente in Banca Generali con incarico manageriale, supporterà lo sviluppo dei servizi di consulenza di Classis Capital per la clientela Hnwi e Uhnw nell’area Nord Est.

“L’ingresso di Filippo rafforza la nostra convinzione che un servizio di consulenza su base indipendente, fondato sulla ricerca e con la professionalità di un soggetto vigilato, sia la soluzione più apprezzata per i patrimoni di un sempre maggior numero di clienti e consulenti” ha dichiarato Maurizio G. Esentato - Founder e Ceo di Classis Capital Sim.

Forte di un team di più di 10 specialisti fra cui alcuni advisor internazionali presenti sulle principali piazze finanziarie mondiali e di una struttura indipendente, Classis Capital si propone come soluzione distintiva per i patrimoni finanziari di privati e famiglie che ambisce a raggiungere gli obiettivi dei clienti con soluzioni di investimento personalizzate e che siano efficienti anche nei passaggi generazionali.

Riconosciuta anche come partner di Borsa Italiana per il segmento ExtraMot Pro e con una struttura dedicata alla Finanza d’Impresa, Classis Capital si rivolge anche al Family Business e alle piccole e medie imprese come Advisor specializzato per la ricerca di nuovi canali di finanziamento ed emissioni di Minibond nonché nella valorizzazione e perpetuazione del patrimonio di famiglia.