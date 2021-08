Cbre advisor di Axa Im nella vendita di un data center a Milano

Cbre, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha assistito Axa Im Alts nella vendita di un data center, situato in via Kuliscioff a Milano e gestito per conto di un proprio investitore, al fondo immobiliare Lamber gestito da Kryalos Sgr e sottoscritto da soggetti riconducibili ad Hayfin Capital Management.

Si tratta di un asset di oltre 23.000 mq, ex edificio industriale e a uso uffici, costruito tra il 1984 e il 1988. Dall’area esterna del piano terra si accede, attraverso due rampe, al piano di copertura, dal quale si sviluppano tre torri ad uso uffici a supporto delle funzioni ospitate all’interno dell’immobile. Il piano terra, invece, e porzioni del livello di copertura sono utilizzate come centro dati e divise in due sale operative, con una capacità di supporto di un I.T. carico di 2,2MW. L’edificio ospita, inoltre, diversi impianti tecnologici (tra cui un centro di elaborazione dati, una centrale telefonica, antenne e microcelle) che garantiscono l’operatività dell’attività di telecomunicazione del tenant a cui è locato l’immobile.

“L’operazione ha visto come controparte un soggetto istituzionale, a conferma del costante interesse per il mercato immobiliare milanese. L’asset, situato all’interno di una location in forte espansione e oggetto di importanti progetti di riqualificazione, si contraddistingue per la presenza di un forte covenant e di una buona WALB”, afferma Luca Bernardis, head of Office Investment Properties CBRE Italy.

L’asset è comodamente servito dalla linea metropolitana 1 di Milano e sarà a breve raggiunto anche dalla M4, attualmente in fase di costruzione.