Se non ci fosse da preoccuparsi, e tanto, per le sorti di 230 mila iscritti che il cui futuro previdenziale dipende dall’Enasarco, la vicenda che paralizza da ormai un anno la Cassa previdenziale degli agenti e rappresentanti sarebbe un incrocio tra un giallo e una pochade, da farne una serie su Netflix: “House of fake-cards”. Ma c’è poco da ridere.

Alla vigilia della riunione della Commissione elettorale imposta dal ministero del Lavoro con la sua ultima lettera, le api industriose del vecchio regime sono in conclave per escogitare un trucco con cui ribaltare la realtà dei numeri. Il ministero ha scritto, in sostanza: dovete superare l’impasse, e vi raccomandiamo di decidere la composizione del consiglio rispecchiando l’indicazione democraticamente emersa dal voto.

Ora, si sa che il voto ha dato un’indicazione inequivocabile: che cioè il 50,1% dei voti delle Case mandanti ha premiato la lista FarePresto! e alleati. E questo sarebbe il calcolo da fare per aderire ai fatti, perché è sui delegati derivanti dal voto delle case mandanti che si è creata la questione.

Calcolando invece il voto totale, il lievissimo vantaggio premia la lista dei padroni storici di Enasarco, tutti a vario titoli autori della pluriennale scadente gestione che ha afflitto l’ente. E cosa fanno, i commissari? Optano per la soluzione cara alla loro fazione. Del resto, il ministero ha affidato le pecore al lupo, pretendo che lo stesso organismo dov’è nato il pasticcio, lo sistemasse. Figuriamoci.

Se le cose andranno così, veramente non si saprebbe cosa pensare e come difendere l’ente da altri quattro anni di opacità.