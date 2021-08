Il veicolo lifestyle di Mirabaud completa i primi investimenti

Mirabaud Asset Management, il ramo investimenti del gruppo Mirabaud, gruppo indipendente di wealth e asset management costituito nel 1819, ha realizzato i primi investimenti nell'ambito del suo veicolo di private equity Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation.

In un contesto in cui le nuove generazioni stanno rivoluzionando le abitudini di consumo, Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation, gestito in collaborazione con David Wertheimer, mira a sostenere gli imprenditori europei e internazionali che sono destinati, con ogni probabilità, a diventare i leader del futuro nell’ambito digitale, del lifestyle e delle relative innovazioni.

Dopo una prima raccolta positiva di 56 milioni di euro, completata a novembre 2020, che ha attratto investitori da tutta Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia, il veicolo è pronto per un secondo closing nelle prossime settimane, mentre un closing finale è previsto verso la fine dell'anno.

Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation investe in società che rispondono alle esigenze di una nuova generazione di consumatori consapevoli, che sempre più cercano di contribuire a un mondo maggiormente responsabile e sostenibile, tentando di generare un impatto positivo a livello globale. Rispetto ai consumatori meno giovani, i Millennial e la Generazione Z hanno priorità diverse, che comprendono non solo i beni materiali, ma soprattutto i loro valori fondamentali, esperienze esclusive, prodotti che combinano la tecnologia e un approccio olistico al benessere, soluzioni che ridisegnino il loro stile di vita in modo innovativo e rispettoso dell'ambiente.

Il team esperto e ricco di competenze del Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation Fund - che mira a identificare modelli di business ben posizionati per intercettare il cambiamento in un contesto di rapida evoluzione delle abitudini dei consumatori - include David Wertheimer, l'Head of Private Equity di Mirabaud Renaud Dutreil e il Deputy Head of Private Equity Luc-Alban Chermette.

Oltre che alle iniezioni di capitale, il team lavora a stretto contatto con la gestione aziendale esistente per fornire assistenza e approfondimenti su prodotti, innovazione, marketing, gestione, distribuzione e strategie di sostenibilità.

Dal completamento del primo closing, il team di Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation ha completato sei investimenti e si prevede che a breve ne saranno finalizzati altri due.

Uno dei primi investimenti del veicolo è stato operato nella piattaforma di digital media ed e-commerce Highsnobiety. Concepita per le fasce di età più giovani, questa piattaforma globale si occupa di notizie e tendenze nel settore dell'alta moda, dello streetwear, dell'arte e della cultura. Il team Mirabaud sta attualmente collaborando con il management di Highsnobiety in materia di strategia, creazione di contenuti e riconoscimento del marchio, nonché nell'ulteriore sviluppo di esperienze offline uniche e innovative.

Il team di Mirabaud ha inoltre investito nel provider di servizi digitali Intrepid, che fornisce importanti servizi di e-commerce front e back-end ai principali marketplace del Sud-est asiatico. L'elevata competenza tecnologica in-house pone l'azienda nelle condizioni di trarre vantaggio dalla rapida crescita del mercato dell'e-commerce in tutta la regione.

David Wertheimer ha dichiarato: "Siamo molto lieti di aver completato i nostri primi investimenti con il Lifestyle Impact & Innovation Fund. Le società che abbiamo identificato costituiscono opportunità concrete di "nuova generazione" e ciascuna di esse è caratterizzata da un forte impegno in termini di sostenibilità. Tutti i nostri investimenti illustrano la nostra offerta unica e l'eccezionale pipeline a cui abbiamo accesso, collaborando in tutte le occasioni con altri investitori strategici in grado di supportarci nello sviluppo di queste società promettenti. L'obiettivo del nostro team è costruire un portafoglio di società diversificato e internazionale, con un focus sui futuri innovatori capaci di offrire risultati eccellenti a lungo termine per i nostri investitori, oltre che per la società in generale".