Investimenti value, non solo energia e banche

"Gli investimenti value sono spesso associati a banche o società petrolifere, ma con uno sguardo più attento si può notare che le possibili opportunità sono molto più variegate". Il commento di Liam Nunn e Simon Adler, fund managers, equity value di Schroders.

Il ‘value investing’ riguarda in gran parte l’inversione dei valori medi e lo sfruttamento dei fattori comportamentali sui mercati, che portano i titoli azionari ad essere prezzati in modo inadeguato. Molte delle società nei settori bancario ed energia sono scambiate su valutazioni basse. Tuttavia, il set di opportunità è molto più vasto.

Il valore ‘nascosto’ del Giappone

La lenta crescita economica del Giappone e, a tratti, gli scarsi risultati ottenuti dagli investitori, hanno portato alcuni di essi a trascurarne le potenziali opportunità. Abbiamo esaminato un gran numero di società in Giappone e pensiamo che ci siano alcune gemme nascoste che non sono valorizzate dal mercato in generale.

Inoltre, i potenziali driver di questi titoli sono indipendenti da tassi di interesse, inflazione o altre considerazioni macroeconomiche. In particolare, cerchiamo società con bilanci solidi, un margine che consenta valutazioni di mean-revert e un management che miri a migliorare i ritorni per gli azionisti.

Un esempio è Dentsu, una delle principali agenzie pubblicitarie a livello globale. Il settore pubblicitario in generale ha vissuto un periodo difficile, con l’ascesa di piattaforme digitali come Facebook. Tuttavia, anche le agenzie si stanno adattando al nuovo mondo digitale. In particolare, per Dentsu, va sottolineato che la sua sede principale è uno degli edifici di maggior valore a Tokyo, con una valutazione di circa un terzo dell’intera capitalizzazione di mercato della società.

Un altro esempio è Tokai Rika, società specializzata nella produzione di cinture di sicurezza e display elettronici per automobili. Vi è infine DeNA, operatore di servizi mobili e online, inclusi videogiochi ed e-commerce. Si tratta di un chiaro esempio di una società giapponese che si concentra sul rendimento per gli azionisti: DeNA ha riacquistato il 13% delle proprie azioni in circolazione lo scorso anno ed è in procinto di riacquistarne un ulteriore 8%.

I titoli di qualità trascurati

I titoli ‘quality’ mostrano alcune caratteristiche chiave, come solide entrate e rendimenti interessanti sul capitale investito. Tuttavia, questi titoli possono perdere popolarità, per una serie di ragioni, e trasformarsi in opportunità ‘value’.

Un esempio sono le società farmaceutiche. Sanofi, GlaxoSmithKline e Bristol Myers-Squibb stanno tutte affrontando la questione della scadenza dei brevetti. Tuttavia, hanno replicato la formula di successo utilizzata da altre società farmaceutiche, investendo nelle linee di prodotti, rinnovando i team di gestione e assumendo scienziati di alto livello. Potrebbe volerci tempo, ma crediamo che queste aziende potrebbero sviluppare nuovi farmaci di qualità.

Ci sono poi società di qualità che hanno dovuto affrontare eventi avversi. I produttori di birra come Molson Coors ne sono un esempio. Soprattutto in Europa, la birra tende ad essere consumata in luoghi pubblici – bar, eventi sportivi – e quindi i lockdown dovuti al Covid-19 hanno provocato un duro colpo alla domanda, che non è stata completamente compensata dall’aumento dei consumi domestici. La fine delle restrizioni dovrebbe portare una ripresa della domanda.

Tentativi di svolta

Un altro gruppo è rappresentato dalle società che hanno attraversato un periodo difficile, ma che hanno preso in mano la situazione per sistemare le cose. Un esempio è Royal Mail – una società con 500 anni di storia. Il successo nel settore delle consegne è stato sicuramente una piacevole sorpresa, sin dall’inizio della pandemia.

Tuttavia, le società devono posizionarsi in modo da essere in grado di trarre il massimo vantaggio da questi cambiamenti quando si presentano. Royal Mail ha recentemente trasformato il suo rapporto con il personale dell’azienda. Pensiamo che ciò possa rappresentare un beneficio anche per altri stakeholder (clienti, azionisti) dato che migliori relazioni con gli impiegati sono fondamentali per essere più efficienti e portare a una potenziale crescita dei ricavi.

Non ignorare il valore “scontato”

Torniamo all’esempio iniziale, ossia i titoli bancari e quelli energetici. Le banche hanno perso fascino a partire dalla crisi finanziaria globale, ma il settore mostra oggi valutazioni attraenti, nonostante i livelli dei tassi di interesse.

Le banche detengono livelli record di capitale, hanno passato un decennio cercando di ridurre il rischio, e rappresentano parte della soluzione alla crisi attuale piuttosto che la causa, a differenza della crisi finanziaria globale. Inoltre, se i tassi di interesse dovessero aumentare, questo rappresenterebbe un enorme vantaggio per il settore.

Nel settore energetico, le società petrolifere stanno affrontando una sfida strutturale notevole, rappresentata dalla decarbonizzazione dell’economia. Paradossalmente, ciò le ha costrette ad agire in modo favorevole per gli azionisti. In generale, le società energetiche stanno mostrando una certa attenzione nella gestione delle spese, concentrandosi sui costi e sul rendimento del capitale degli investitori. Questa combinazione, se considerata insieme a un potenziale rialzo dei prezzi del petrolio, potrebbe essere molto attraente per gli investitori.

Conclusioni

Quanto detto finora non rappresenta un quadro completo, ma dimostra come lo stile ‘value’ possa includere un insieme molto diverso di società. Un gran numero di esse ha storie idiosincratiche, le cui possibilità di successo sono indipendenti l’una dall’altra e da variabili di mercato più ampie, come l’andamento futuro dell’inflazione.

Chiaramente, i titoli ‘value’ hanno attraversato un decennio difficile e le sfide che stanno affrontando settori come quello energetico sono ben noti. Tuttavia, pensiamo che per gli investitori disposti ad avere uno sguardo più attento e un certo grado di pazienza, vi siano interessanti opportunità da scoprire.