Lazard Fund Managers, entra Capati per guidare la distribuzione retail

Lazard Fund Managers rafforza la sua presenza in Italia con l’ingresso di Fabrizio Capati nel ruolo di head of retail distribution. L’ingresso di Capati rientra nei piani di consolidamento e crescita del business in Italia, ed in particolare nell’ottica di sviluppare il canale della distribuzione diretta attraverso partnership strategiche. È un ulteriore passo della società con l’obiettivo di mettere al servizio di una platea sempre più ampia le competenze di ricerca e analisi e di soluzioni innovative volte a interpretare i nuovi bisogni della clientela italiana.

Capati vanta una lunga e consolidata esperienza nel settore dell’asset management, così come della realtà di distribuzione italiana: è stato head of retail distribution in Vontobel Asset Management, società in cui era entrato nel 2008 in qualità di senior relationship manager. In precedenza ha lavorato per importanti operatori del settore, quali Iccrea Banca, con il ruolo di Interest rate derivatives sales and relationship manager.

Laura Nateri, country head per l’Italia di Lazard Fund Managers, ha dichiarato: “Fabrizio entra a far parte di una squadra solida e ben diversificata, in cui sono sicura porterà nuove competenze, entusiasmo e motivazione. Il suo ingresso è la conferma dell’importanza del mercato italiano per Lazard, ma soprattutto del ruolo chiave che ha nel gruppo l’investimento nelle risorse più importanti, le persone.”