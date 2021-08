Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) e Repubblica Ceca (Czech National Bank - Czech Republic - Cnz), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Standard Chartered / Standredcb (www.standredcb.com), clone di società autorizzata;

Bestcompare-ukinvestments.com (https://bestcompare-ukinvestments.com, https://uk-best-isa.com);

Bmi Markets Service Limited / Bmi Markets (https://bmimarkets.com);

Quantom Capital (www.quantomcapital.com, www.quantom-capitals.com)

https://scalacp.com (https://scalacp.com), clone di società autorizzata;

Everestbtc (https://www.everestbtc.com), già segnalata dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2021 del 5 luglio 2021);

TorexFX/42 Marketing Limited (https://torexfx.com, https://trade.torexfx.com/tradehttps://ftmt4mql.gloryft.com/, https://fxen.gloryft.com), clone di società autorizzata;

Intetrader / Intetrader.com (www.intetrader.com), clone di società autorizzata;

Compare-isa-online.com (https://compare-ISA-online.com);

Compare Best Isa (https://comparebest-ISA.com);

Best-ISA-Finder.com;

Wainright Capital Partners Ltd (www.wainrightcapitalpartnersltd.com);

McCarter Capital Partners (www.mccarter-capitalpartners.com);

Platinumhitech (www.platinumhitech.com);

Logic IQ (https://logiciq.co);

Alpha One Capital Management (www.alphaonecm.com);

Bond-compare-uk.com;

Explore Fixed Rates (https://explorefixedrates.com);

Bondratechecker.com (https://bondratechecker.com);

Ethicalbondrates.com (http://ethicalbondrates.com);

Checkupmyrates.com (https://checkupmyrates.com);

Comparisonisa.com (https://comparisonisa.com);

Findmybond.com (https://findmybond.com);

Investnowuk.co.uk (https://investnowuk.co.uk);

Topisadeals.com (https://topisadeals.com);

Bestcompare-ukinvestments.com (https://bestcompare-ukinvestments.com);

uk-best-isa.com (https://uk-best-isa.com);

Contractor Finance (www.contractorfinance.net);

Best-isa-comparison.com (www.best-isa-comparison.com);

Top-isa-comparison.com (www.top-isa-comparison.com).

Segnalate dalla Cnmv:

United Kingdom Investments (https://www.ukinvest.trade);

Whitebird Ltd / Cas Capitals Ltd (https://invest-sigma.biz);

Vanki Trading (https://vankitrd.com);

Beradora Ltd (https://timarkets.com/index.php?lang=es). Già oggetto di delibera Consob n. 21857 del 19 maggio 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://timarkets.com e relativa pagina https://accounts.timarkets.com);

Profited Trade Signals (https://profitedtradesignals.com);

www.prime-option.net;

Donnybrook Consulting Ltd (https://ofxb.io);

Investorexpro (https://investorexpro.com, https://trade.investorexpro.com);

Ing Capital Group Inc (https://ing.capital/es);

Lacari Group Ltd / Fx-Capitalize Limited (https://fxcapitalize.com/es/). Già oggetto di delibera n. 21908 del 17 giugno 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://fxcapitalize.com;

Fx Expert Trade (www.fxexpertrade.com);

First Notch Trading (https://firstnotchtrading.com);

Emprendedores Vip / Evip (https://emprendedoresvip.com);

https://empirecryptfx.com;

Bull Street Fx (www.bullstreetfx.com);

Brooks Invest Ltd (https://brooksinvest.ltd);

Bromfield Investments (www.bromfieldinvestments.com), clone di società autorizzata;

Cash Flex Loans U.K Ltd (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

Dixon Collins Financial Trust Solutions (https://dixoncollins.com);

Bestbondscompare.com (https://bestbondscompare.com);

Search-best-bond.com (http://search-best-bond.com);

Search-best-isa-market.com (https://search-best-isa-market.com);

https://ixinversors.net.

Segnalate dalla Amf – Quebec:

Global Investment Trading (www.liyeplimal.net);

Odin Service Group Limited/Rockfort International Limited (www.odinforex.com, www.rfmrx.com);

RBCmarkets (www.rbcmarkets.com), clone di società autorizzata;

Impero Solutions Limited (www.impero.solutions).

L'autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des marchés financiers (Amf) mette in guardia i consumatori del Québec su una campagna di phishing condotta da hacker. Gli hacker dichiarano di essere membri dello staff dell'Amf e chiedono che il denaro venga loro trasferito in relazione a uno scambio in borsa o alla vendita di criptovalute. Il nome del dominio di posta elettronica utilizzato è "@lautorite-support.finance". Questo nome di dominio non è in alcun modo collegato all'Amf, che di recente ha chiesto al provider di oscurarlo.

L'Amf esorta i consumatori del Québec a essere molto cauti quando ricevono messaggi di posta elettronica non richiesti. Non fare clic su alcun collegamento ipertestuale né aprire alcun allegato.

Segnalate dalla Mfsa:

New Golden Trade Ltd (https://specialcfd.com);

WhyLose.com (https://whylose.com/);

Arb Signals Ltd (https://arbitly.io/);

Bell Wood WS Ltd / Bell Wood Ltd / Bell Wood (https://bellwoodws.com/, https://bellwood-mt.com/);

Ivaja Ltd;

Cryptofrix (https://cryptofrix.com/);

Dennis Muscat;

Edjowa Ltd (https://www.intercrone.com/);

SpringFx Pro (https://springfxpro.com/index.html);

MilanoMfx (https://www.milanomfx.com/);

AHB Consulting (http://www2.ahbconsultancy.com/);

Bitcoin & Autotrader (https://bitcoinautotrader.co/);

Hillwood Limited (https://www.hwlimited.com/), clone di società autorizzata;

Hillwood Limited Insurance (https://www.hillwoodlimited.com);

Legit Crypto Option or Citizen Crypto Mining Fx (https://007cryptooption.com/index.html);

Konano Wealth Ltd (https://www.konano.com);

Rizzo Investment (https://rizzoinvestment.com/, https://www.rizzoinvestmentltd.com/), clone di società autorizzata;

Pinegroup Limited (https://pinegroupltd.com/);

West City Bank (https://westcityb.com/en/);

Venotrade Investment (Europe) Ltd (https://venotrade.com/);

PrizeFX Investments (https://www.Prizefxonline.com);

Freewallet (https://freewallet.org/);

Fast Fx Trading (https://www.fastfxtradings.com/);

Forte Trade Limited (https://www.fortetradelimited.com);

Crypto World Trade / Cwt Ltd (https://www.cryptowordtrade.com/);

Puth Holdings Co Ltd, Puth Global Ltd / Digital Fintech One (https://www.puth777.com/h5/);

TrustFX Tradings (https://www.trustfxtradings.com/);

Expertztrade (https://www.expertztrade.com);

Expertzoption (https://expertzoption.com/index);

Cryptoextrade (https://cryptoextrade.com/);

Maxellant Investment (Europe) Ltd (https://maxellant.com/);

Brava500 (https://brava500.com/);

Procryptradings (https://www.procryptotradings.com/);

Betal Trade Fx (www.betaltrade.com);

Cardinal Holdings Limited (https://cardinalholdingsltd.com/);

FxTrade Gains (https://www.fxtradegains.com/);

Advent Trading Limited (https://adventtradingltd.com/);

iMarketx Bank (https://www.imarketx.com/index.php#faq);

JustCoin Trade Limited (https://justcointrade.com/);

Global Express Trading / GxTrading Ltd (https://globalxpresstrading.com);

Fxfinancepro (https://fxfinancepro.com/). Già oggetto di delibera Consob n. 21681 del 14 gennaio 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://fxfinancepro.com);

Bepf-Investment (http://www.bepf-investment.com);

Mistral Trading (https://mistraltradingltd.com);

Paramount Fx Trade / Pfxt Ltd (https://paramountfxtrade.com/);

Maxxoin Investment (Europe) Ltd (https://www.maxxoin.com/);

Livia Options / LvO Ltd (https://liviaoptions.com);

Concept4x (https://concept4x.com/);

Bitboosting (https://bitboosting.com/).

Segnalate dalla Finma:

https://www.solutions-alt.com/de, clone di società autorizzata;

Cash Remittances Bank International (http://www.thecrbi.com).

Segnalate dalla Cnz:

Alps Markets (www.alpsmarkets.com);

Margin Elite (ww.marginelite.com).

Segnalata dalla Gfsc:

Gibraltar Financial / Gibraltar Fx (https://www.gibraltarfinancial.net).

Segnalata dalla Cssf:

Lunav-Invest (www.lunav-invest.com).