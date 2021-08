Banca Progetto: oltre un miliardo alle Pmi italiane nel primo semestre

Banca Progetto, la banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, continua il suo percorso di crescita grazie anche al modello di banca digitale e all’innovativa infrastruttura tecnologica che consentono velocità e semplificazione dei processi. Nonostante il periodo di difficoltà legato alla pandemia, la Banca continua a garantire liquidità alle piccole e medie imprese e alle famiglie, con complessivi 1,2 miliardi di euro di finanziamenti messi a disposizione nei primi 6 mesi dell’anno.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato i risultati al 30 giugno 2021 con un utile ante imposte di Euro 23 milioni, quasi raddoppiato rispetto al risultato lordo dell’intero 2020. L’indice di solidità patrimoniale (Common Equity Tier I ratio) a fine semestre è pari al 20%, in ulteriore miglioramento rispetto al 19,4% di fine 2020. L’indice di efficienza operativa, misurata dal cost/income ratio, è pari al 41% con un significativo miglioramento rispetto al 63% dell’intero 2020.

In dettaglio, i finanziamenti alle PMI nel primo semestre dell’anno sono pari a Euro 1,1 miliardi, raggiungendo in sei mesi lo stesso livello di erogazioni di tutto il 2020 e posizionando Banca Progetto tra le principali banche digitali in Italia in termini di liquidità destinata alle imprese: i volumi di finanziamento alle PMI rappresentano circa il 67% dei finanziamenti totali di tutte le associate di ItaliaFintech, associazione italiana che raggruppa i maggiori operatori del Fintech in Italia e a cui la Banca aderisce.

Per quanto riguarda la clientela retail, i finanziamenti erogati con la cessione del quinto, nei primi sei mesi dell’anno sono stati pari a Euro 108 milioni; sono state inoltre siglate importanti partnership istituzionali che favoriranno lo sviluppo ulteriore di questo segmento di business.

Capillarità e professionalità della rete distributiva, tempi di istruttoria rapidi, assistenza e attenzione costante al cliente e investimenti nella nuova piattaforma digitale sono i fattori chiave che hanno permesso di raggiungere questi risultati, confermando la significativa leva operativa del business.

Sul piano della raccolta, alla clientela retail che conta oltre 35 mila clienti in Italia e all’estero, si affianca il segmento di clientela istituzionale, portando i volumi complessivi dei depositi a oltre 2 miliardi di euro (in crescita rispetto agli 1,4 miliardi di euro di fine 2020). Da evidenziare l’operazione di cartolarizzazione con sottostante crediti contro cessione del quinto denominata Progetto Quinto perfezionata lo scorso maggio che, unitamente al funding ottenuto dalla Banca Centrale Europea, completano gli strumenti di raccolta della Banca che continua a diversificare sia in termini di mercati che di tipologia degli strumenti.

Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto, ha commentato: “Siamo davvero soddisfatti di questi risultati che fanno di Banca Progetto un importante attore del mercato a supporto del nostro tessuto di eccellenza di PMI del Paese. Abbiamo realizzato un utile ante imposte di 23 milioni, addirittura quasi raddoppiato rispetto all’intero utile del 2020, un cost income al 41% e finanziamenti record per 1,2 miliardi di euro totali. I dati, ottimi, si commentano da soli e rappresentano il risultato di un lavoro di squadra in cui tecnologia e fattore umano vanno sempre a braccetto. Siamo al primo posto in fatto di erogazioni alle imprese tra tutte le associate a ItaliaFintech, un traguardo importante che conferma la bontà del nostro modello di business rispetto ad altre realtà più tradizionali. Continuiamo su questa strada cercando di essere sempre più presenti per la nostra clientela con un servizio efficace e innovativo”.