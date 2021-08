L’autorità finanziaria di Malta come la Consob: Binance non autorizzata

La Malta Financial Services Authority (Mfsa) segnala ai consumatori che la Malta Gaming Authority ("Mga") ha recentemente rilasciato una dichiarazione in merito a un token di criptovaluta chiamato "Malta Gaming Authority". Si informano i consumatori che tale token non ha affiliazione con la Mga e che tale affiliazione dichiarata è falsa e fuorviante;

l'autorità ricorda ai risparmiatori che il 21 febbraio 2020 ha emesso una dichiarazione pubblica in cui ha rilevato che Binance non è autorizzata dall'Mfsa ad operare nel settore degli asset virtuali a Malta. A seguito dell'emissione di vari recenti avvertimenti da parte delle autorità competenti di altre giurisdizioni, tra cui la Consob, verificatosi un aumento dei reclami relativi al trattare con entità prive di licenza, tra cui Binance, l'autorità desidera ribadire che Binance non è autorizzato né autorizzato dall'Mfsa a condurre alcuna attività correlata a o da Malta e pertanto esula dalla supervisione normativa dell'Mfsa;

la Mfsa segnala di essere venuta a conoscenza del fatto che un certo numero di persone ha ricevuto chiamate non richieste tramite applicazioni mobili di social media. Queste chiamate sembrano provenire dalla Mfsa. Sembra che i truffatori chiedano ai consumatori di fornire i propri dati bancari altrimenti il loro conto bancario verrà bloccato. L'Mfsa desidera informare il pubblico, a Malta e all'estero, che queste chiamate non provengono dall'autorità e si riferiscono probabilmente a uno schema di dubbia natura con un altissimo rischio di perdita di denaro. L'Mfsa con la presente avverte il pubblico in generale di non fornire mai informazioni sensibili e riservate tramite social media, e-mail o altri mezzi a persone sconosciute. L'autorità precisa che le comunicazioni con il pubblico avvengono solo attraverso i canali ufficiali. Allo stesso modo, le banche o altre istituzioni governative contattano i consumatori attraverso tali mezzi;

l'autorità maltese desidera ricordare ai consumatori di servizi finanziari, in particolare agli investitori al dettaglio, di prestare attenzione quando si negoziano azioni altamente volatili. Quando i consumatori investono in determinati strumenti finanziari, il cui prezzo è altamente volatile, dovrebbero tenere presente i rischi associati a questo tipo di investimenti e tenere presente che possono perdere parte o tutto il denaro investito. È molto importante che i consumatori comprendano le caratteristiche degli strumenti finanziari in cui vorrebbero investire, in particolare i rischi associati a tale investimento e le implicazioni che tali rischi possono comportare. I consumatori dovrebbero investire in uno strumento finanziario solo se quel prodotto soddisfa le loro esigenze e la decisione di investire o meno non dovrebbe essere basata sul clamore mediatico. Gli investitori al dettaglio dovrebbero sempre ottenere le informazioni richieste da fonti affidabili. I consumatori dovrebbero sempre effettuare transazioni con entità autorizzate e dovrebbero sempre controllare le commissioni che dovranno sostenere. In particolare, gli investitori al dettaglio dovrebbero considerare di consultare un consulente per gli investimenti prima di investire in questo tipo di prodotti finanziari e dovrebbero sempre valutare il rischio ad essi connesso.