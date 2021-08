Mfs lancia la strategia Emerging markets equity research

Mfs Investment Management ha annunciato oggi il lancio di Mfs Meridian Funds – Emerging markets equity research, una strategia azionaria incentrata sui mercati emergenti che si basa sulla analisi fondamentale e adotta un approccio di investimento bottom-up e una selezione dei titoli orientata ai fondamentali. Il lancio del fondo testimonia lo sforzo strategico in atto per ampliare l'attività dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti. Questo include l'espansione della sua gamma di fondi, con più di quaranta strategie di investimento oggi accessibili a investitori non statunitensi per rispondere alle loro esigenze di investimento a lungo termine.

Il fondo investe in società di alta qualità dei mercati emergenti caratterizzate da un potenziale sostenibile di crescita degli utili superiore alla media e/o che scambiano con valutazioni inferiori al valore intrinseco. In linea con il suo obiettivo di aumento del capitale a lungo termine, il portafoglio punta a sovraperformare l'MSCI Emerging Markets Index su cicli di mercato completi. Si tratta di un fondo high conviction, che generalmente assume posizioni in cinquanta - sessanta titoli.

Il portafoglio segue un processo rigoroso e ripetibile che si avvale di tutte le capacità della piattaforma di ricerca integrata globale di Mfs; ciò include l'analisi fondamentale dei titoli azionari, del credito e quantitativa volta a sviluppare riflessioni proprietarie ed esclusive sui fondamentali e i parametri valutativi di una società. Il team di investimento adotta questo processo per determinare il livello appropriato di rischio attivo e identificare le opportunità di rendimento più promettenti. Ciascun titolo viene analizzato da un team dedicato di analisti globali che hanno familiarità con le imprese e i settori coinvolti.

Rispetto all'MSCI Emerging Markets Index, il portafoglio è gestito in modo neutrale a livello di settori secondo un modello composto da quattro grandi famiglie settoriali: beni strumentali/energia, beni di consumo ciclici/beni di prima necessità/salute, servizi finanziari e tecnologia/telecomunicazioni. I settori sono così raggruppati per assicurare un numero minimo di analisti all'interno di ciascun team in grado di collaborare e discutere le opinioni riguardo ai titoli. Questa struttura permette inoltre di bilanciare in termini relativi la gamma di opportunità delle quattro grandi famiglie settoriali.

Matt Weisser, managing director per l'Europa di Mfs, ha così commentato il lancio del fondo: "Il contesto odierno creerà indiscutibilmente delle opportunità nei mercati emergenti per gli investitori a lungo termine e i gestori attivi che saranno in grado di distinguere con successo tra vincitori e perdenti. Crediamo che il nostro approccio di lungo periodo orientato alla qualità, ma che considera anche il rischio di ribasso, sia il metodo più coerente per generare Alpha. Inoltre, ci consente di sfruttare opportunità create da investitori con orizzonti di investimento a breve termine, soprattutto in questa asset class storicamente volatile e inefficiente."

Il lancio di questo fondo arricchisce la gamma di prodotti di Mfs incentrata sui mercati emergenti, che include strategie sulle azioni emergenti e dell'America Latina nonché sul debito emergente. Mfs vanta una lunga esperienza e una profonda competenza di investimento nei paesi emergenti, con 44,0 miliardi di dollari di asset dei mercati emergenti gestiti a livello globale. Il fondo è cogestito da Sanjay Natarajan e Deividas Seferis, che supervisionano le discussioni intersettoriali e gestiscono il rischio complessivo del portafoglio, e da un team di otto esperti settoriali che dirigono le discussioni del team settoriale di analisi dei fondamentali e prendono le decisioni di compravendita definitive.

Mfs Meridian Funds – Emerging markets equity research Fund è domiciliato e regolamentato in Lussemburgo, è strutturato come una SICAV S.A. ed è registrato in 15 paesi in Europa.