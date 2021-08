Nasce First4Progress, a supporto di pre-Ipo e Ipo di Pmi

First Capital, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, in collaborazione con Capital For Progress Advisory, società di consulenza finanziaria, comunica il lancio di First4Progress, un veicolo di investimento innovativo per raccogliere capitali da destinare alla crescita di una Pmi italiana, nell’ambito di un’operazione di pre-Ipo o Ipo della stessa.

Il progetto F4P nasce con l’obiettivo di individuare ed investire in aziende italiane leader di settore di riferimento, con un equity value compreso tra euro 50-100 milioni, per supportarne la crescita e l’ingresso nel mercato dei capitali con la quotazione in Borsa.

F4P è un Search investment vehicle, veicolo di investimento non quotato che ha raccolto, ad oggi, euro 11 milioni, di cui euro 10 milioni tramite l’emissione di obbligazioni convertibili “First4Progress CV 2021-2026”, sottoscritte da investitori istituzionali e high net worth individual. È prevista una ulteriore raccolta con un secondo closing entro il 31 ottobre 2021, per le quali sono già pervenute manifestazioni di interesse vincolanti.

A partire dalla data odierna le Obbligazioni Convertibili di F4P (ISIN IT0005453029) sono negoziate presso il Vienna MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG).

CFO SIM ha agito come Sole Bookrunner, gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo studio Gattai, Minoli, Partners.