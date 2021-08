Obbligazioni convertibili per affrontare la prossima fase del ciclo dei tassi

"La reflazione, le riaperture e un po’ di stress sugli asset a lunga duration hanno determinato un andamento altalenante del mercato obbligazionario nella prima metà del 2021". Il commento di Francesco Lomartire, responsabile di Spdr ETFs per l’Italia.

Sebbene la variante delta del coronavirus abbia peggiorato il sentiment, il mercato è rimasto abbastanza resiliente e le nostre prospettive sono ancora ottimistiche, anche se con un po’ di cautela. In questo contesto, pensiamo che le obbligazioni convertibili siano una delle strategie per affrontare la prossima fase del ciclo dei tassi.

Il contesto attuale per l’obbligazionario

La reflazione, le riaperture e un po’ di stress sugli asset a lunga duration hanno determinato un andamento altalenante del mercato obbligazionario nella prima metà del 2021. Sebbene la variante delta del coronavirus abbia peggiorato il sentiment, il mercato è rimasto abbastanza resiliente e le nostre prospettive sono ancora ottimistiche, anche se con un po’ di cautela, come suggerisce il nostro Global Market Outlook.

In questo contesto, riesaminiamo le motivazioni per scegliere le obbligazioni convertibili come uno dei potenziali strumenti di investimento con cui affrontare la prossima fase del ciclo dei tassi (appiattimento della curva con leggero segnale bear guidato dalla parte centrale?).

Le domande chiave per gli investitori mentre inizia l’estate sono: qual è il potenziale impatto della variante delta sul trend delle riaperture, e cosa possiamo aspettarci in termini di inflazione e politica monetaria? Nel complesso, queste incertezze presentano una combinazione potenzialmente volatile, ma ci sono ancora i presupposti per una prospettiva positiva.

Storicamente, le obbligazioni convertibili e l’high yield tendono a sovraperformare gli altri segmenti del mercato obbligazionario durante i cicli di ripresa ed espansione. Fino ad ora questa tendenza è stata confermata nel 2021, con le tre categorie high yield Usa 0-5 (3,9%), high yield europeo (2,9%) e obbligazioni convertibili globali (3,3%) che sono state tra le poche a registrare performance positive nella prima metà dell’anno.

Se questa tendenza positiva dovesse continuare, come indicano gli indicatori PMI, l’orientamento favorevole al rischio potrebbe sostenere le posizioni a spread e le strategie di propensione al rischio. Le performance delle obbligazioni governative a lunga duration sono state tra le peggiori insieme al debito dei mercati emergenti in valuta locale, che ha sofferto a causa del rafforzamento del dollaro.