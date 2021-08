State Street e Anima Sgr, accordo per la fornitura di soluzioni front office per la piattaforma IT

State Street Corporation ha annunciato oggi di aver siglato un accordo con Anima Sgr relativo alla fornitura di soluzioni di front office per la piattaforma IT e servizi di back office administration per alcune gestioni patrimoniali istituzionali e retail di Anima. Nell’ambito dell’accordo, Anima affiderà a State Street i servizi in Italia relativi a circa 24 miliardi di euro di asset under management di mandati retail e istituzionali che continueranno ad essere gestiti da Anima.

L’accordo fa leva sul rapporto di lunga data che lega Anima e State Street, e che permetterà a quest’ultima di espandere gli accordi già in essere sui fondi irlandesi di Anima, che comprendono servizi di depositaria, custodia, fund administration e transfer agency. Inoltre, Anima amplierà il proprio mandato a Charles River Development, società di State Street, in qualità di provider di riferimento per la piattaforma di front office per l’intera gamma di fondi di Anima e per i suddetti mandati di gestione patrimoniale nel perimetro dell’accordo.

“La giornata di oggi segna un’altra importante tappa nel nostro rapporto di lunga data con Anima, in quanto continueremo ad essere uno dei principali partner strategici della società”, ha dichiarato Federico Viola, Head of Sales and Client Coverage per Italia, Medio Oriente e Nord Africa (MENA) di State Street. “L’accordo conferma la nostra capacità di far leva su elementi chiave delle nostre soluzioni Front to Back di State Street Alpha℠ che permettono ad Anima di semplificare l’infrastruttura di investimento, contribuendo a creare valore, ridurre il rischio operativo e a migliorare l’efficienza e i piani di crescita futura dei propri clienti”.