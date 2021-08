Etp, la pausa estiva non inficia il boom del 2021 a livello globale

Dal BlackRock Etp Landscape Report, che illustra i trend dei flussi degli Etp a livello globale registrati nel mese di luglio 2021, emerge che si assiste ad una tregua estiva, con i flussi negli ETP globali a luglio che hanno toccato il livello più basso da ottobre 2020 con 75,5 miliardi di dollari in ingresso, in diminuzione del 45% rispetto ai 135 miliardi di dollari di giugno. Il trend in calo è principalmente dovuto a flussi azionari più che dimezzati a 51,9 miliardi di dollari, mentre i flussi di reddito fisso sono cresciuti a 24,3 miliardi di dollari - il livello più alto in tre mesi -, mentre i flussi relativi alle materie prime sono stati stabili. Nonostante il calo dei flussi mensili, la raccolta globale degli ETP globali nei primi 7 mesi del 2021 ha già superato quella totale dell’intero 2020, con $769,2 miliardi di dollari da inizio anno rispetto ai 757,9 miliardi di dollari del 2020.