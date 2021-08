Janus Henderson: dividendi globali ai massimi pre-pandemia nei prossimi 12 mesi

Secondo il report Global Dividend Index di Janus Henderson, i dividendi globali torneranno ai massimi pre-pandemia nei prossimi 12 mesi, considerando il balzo da inizio anno del 26% delle distribuzioni nel secondo trimestre. Inoltre, Janus Henderson ha alzato le previsioni per il 2021 da 1,36 mila a 1,39 mila miliardi di dollari. È in atto dunque un forte recupero dei dividendi, che hanno messo a segno un balzo da inizio anno del 26,3%, risalendo a 471,7 miliardi di dollari, un livello inferiore solo del 6,8% a quelli del secondo trimestre del 2019. Tre quarti dell’incremento sottostante è attribuibile alle società che hanno ripreso le distribuzioni cancellate precedentemente. L’84% delle imprese ha distribuito dividendi superiori o li ha mantenuto stabili rispetto al secondo trimestre del 2020. Nel Regno Unito le distribuzioni hanno avuto un balzo del 60,9% e in Europa sono salite del 66,4% durante l’importante stagione dei dividendi nel Continente. Janus Henderson ha alzato le previsioni per il 2021 da 1,36 mila a 1,39 mila miliardi di dollari; questa previsione aggiornata è inferiore appena del 3% al picco pre-pandemia. Attualmente la crescita prevista nel 2021 è del 10,7%, equivalente a un rimbalzo sottostante dell’8,5%.