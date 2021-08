L'Ocf sospende un consulente finanziario

A. C. è stato sospeso per un anno dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera che “il reato previsto, per il quale il consulente è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l’art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell’eventuale adozione, da parte dell’Organismo, del provvedimento di sospensione

cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno”.