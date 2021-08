S&P: cala il tasso di default delle aziende europee speculative-grade

Il tasso di default a 12 mesi delle aziende europee speculative-grade scenderà a 3,25% entro giugno 2022, rispetto al 4,7% di giugno 2021. In questo scenario base, 24 aziende speculative-grade andrebbero in default. È quanto previsto da un report di S&P Global Ratings. In uno scenario ottimistico, S&P si attende che il tasso di default scenda al 2% entro giugno 2022 (con 15 default), mentre in uno scenario pessimistico stima che il tasso salga al 5,5% (con 42 default). Gli indicatori di breve termine suggeriscono un numero limitato di default di pagamento, poiché le condizioni di credito rimangono favorevoli, si prevede una forte crescita economica fino al 2022 e la qualità del credito di grado speculativo si sta stabilizzando. Tuttavia, la quota di emittenti con rating 'B-' e inferiore è alta, poiché la leva finanziaria è aumentata nel corso del 2020 e i livelli di debito rimangono elevati. Tali emittenti sono più vulnerabili a potenziali fattori di stress e al default nel medio termine.