Societe Generale lancia 6 nuovi certificati a leva fissa 7x

Societe Generale, banca leader su Borsa Italiana sul segmento dei certificati a leva fissa con il 71,4% del controvalore scambiato, mette a disposizione sul SeDeX 6 nuovi Certificati a Leva Fissa 7x (Long o Short) su future su titoli governativi: BTP, Bund e US Treasury. Per il governativo statunitense si tratta dei primi Certificati a Leva Fissa disponibili sul mercato italiano e legati a questo sottostante.

Questi Certificati non hanno una scadenza predeterminata (Open End) e consentono di prendere un’esposizione a leva fissa sui future di:

BTP (ISIN DE000SF2B743 per il Certificato a Leva Fissa Long +7x e ISIN DE000SF2B735 per il Certificato a Leva Fissa Short -7x);

Bund (ISIN DE000SF2B750 per il Certificato a Leva Fissa Long +7x e ISIN DE000SF2B727 per il Certificato a Leva Fissa Short -7x);

US Treasury (ISIN DE000SF2M922 per il Certificato a Leva Fissa Long +7x e ISIN DE000SF2M914 per il Certificato a Leva Fissa Short -7x).

Costanza Mannocchi, head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato: “L’evoluzione dei tassi di interesse di lunga scadenza nel periodo post-pandemico è attualmente al centro delle preoccupazioni del mercato. Con questa nuova emissione Societe Generale si dimostra attenta alle esigenze di quegli investitori che desiderano prendere posizioni a leva legate a titoli governativi in ottica di trading o di copertura di breve o brevissimo termine”.

Gli SG Certificate a Leva Fissa replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del mercato, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia in alcune circostanze di mercato non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri. Questi certificati sono disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita da Societe Generale.