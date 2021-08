Invesco lancia Solar Energy Ucits Etf

Invesco annuncia il lancio di un Etf focalizzato su aziende leader mondiali nel settore dell'energia solare. Invesco Solar Energy UCITS Etf replicherà la performance del MAC Global Solar Energy Index, sviluppato da rinomati esperti del settore solare e ora amministrato e calcolato da S&P Dow Jones Indices. Gary Buxton, Head of EMEA Etf and Indexed Strategies di Invesco, ha dichiarato: “I leader delle principali economie mondiali probabilmente non sono d’accordo su molte cose, ma sono uniti nella gestione del cambiamento climatico. Nell’intento di raggiungere zero emissioni nette di carbonio nei prossimi decenni, i governi di Stati Uniti, Regno Unito, UE e Cina hanno definito piani miranti a incrementare in modo sostanziale la capacità di generare elettricità da energie rinnovabili. Tali piani ambiziosi diventano realistici se si considera che grazie a fattori economici l’energia solare è destinata a diventare a breve l’elettricità al costo storicamente più basso.”

Richard Asplund, Managing Director di MAC Solar Index, ha affermato: “Collaboriamo con Invesco da 13 anni e siamo lieti che Invesco metta il nostro indice solare al servizio degli investitori in Europa. La metodologia dell’indice è fondamentalmente la stessa da quando l’abbiamo creato nel 2008. È concepito per replicare la performance di aziende di tutto il mondo attive nel settore dell’energia solare, con un’esposizione diversificata a tutte le tecnologie solari, l’intera catena del valore e le relative apparecchiature solari. Il cambiamento maggiore è avvenuto nel nostro universo. Per esempio, i sistemi di inseguimento solare esistono da decenni, ma le aziende appaiono solo ora nel nostro indice in quanto la tecnologia diventa più efficace in termini di costi.”

Il MAC Global Solar Energy Index si concentra su aziende che traggono una percentuale significativa del loro fatturato (a) dalla produzione di apparecchiature a energia solare quali inseguitori, inverter, batterie e altri sistemi di accumulo dell’energia, (b) dalla fornitura di materie prime, componenti o servizi a sviluppatori o produttori di energia solare, oppure (c) dall’installazione, dallo sviluppo, dall’integrazione, dalla manutenzione o dal finanziamento di sistemi a energia solare. L’indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato modificata, che aggiusta la ponderazione di ogni azienda in funzione della percentuale di fatturato generato dalle attività solari.

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity & Commodity Product Management di Invesco, ha dichiarato: “Seguendo questo indice, il nostro ETF investirà in aziende di tutto il mondo attive nella catena del valore del settore solare, ma privilegiando quelle che traggono significative percentuali di fatturato da attività legate al solare. Alle aziende solari pure-play sarà assegnata una maggiore ponderazione, mentre quelle che traggono meno di un terzo del fatturato dal solare – o da combustibili fossili – saranno completamente eliminate. I titoli inclusi nell’indice devono inoltre rispettare rigorose soglie di liquidità, negoziabilità e governance.”

Questo nuovo ETF segue il lancio di Invesco Global Clean Energy UCITS ETF, effettuato nei primi mesi di quest’anno. Invesco ritiene che questi ETF focalizzati sulle energie pulite siano elementi importanti del suo impegno a offrire agli investitori soluzioni responsabili e sostenibili. La gamma di 15 UCITS ETF focalizzata sugli ESG vanta una massa gestita di circa 3 miliardi di dollari USA.