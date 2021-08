L'Ocf revoca la sospensione di un consulente finanziario

L’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, ha revocato la sospensione per un anno di G. C. Si legge tra l’altro nella delibera che “dalla documentazione acquisita risultano essere venute meno le circostanze che apparivano idonee a pregiudicare gli interessi coinvolti dalla attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico nel corretto funzionamento del mercato finanziario”.