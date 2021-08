Tre trend dirompenti che trasformeranno l'industria dell'auto

"Nei prossimi 10 anni l'industria automobilistica globale dovrebbe affrontare uno dei cambiamenti più significativi della sua storia: la sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna (ICE) con veicoli elettrici (EV)". Il commento di Charles Watford, credit analyst europe di Pimco.

I veicoli elettrici stanno vedendo una forte crescita anno su anno in alcuni mercati asiatici (28% in Corea del Sud e 76% in Cina), più del 40% negli Stati Uniti, e oltre il 100% in alcuni mercati europei. Prevediamo che l'industria vedrà tassi di crescita annuale composti a due cifre (CAGR) per il prossimo decennio.

Questa crescita, in particolare dei veicoli elettrici a batteria (BEV), porterà probabilmente a cambiamenti sostanziali nella catena del valore del settore auto e presenterà sfide significative per gli attuali attori e i loro margini. Molti incumbent dovranno affrontare un calo dei ricavi nelle aree principali.

D'altra parte, ci aspettiamo che i fornitori con una gamma di offerta di prodotti e una base di clienti diversificate, e quelli che si concentrano sui componenti indispensabili per gli EV (come le batterie e i motori di trazione) siano più resistenti di alcuni dei produttori di apparecchiature originali (OEM). Dal nostro punto di vista saranno i probabili vincitori in questo panorama mutevole. Prevediamo che il passaggio dagli ICE ai BEV stimolerà tre principali tendenze dirompenti:

Maggiore potere contrattuale per i fornitori. Si stima che il numero di componenti richiesti per i BEV sia inferiore del 30%-40% rispetto agli ICE, e il processo di produzione tende a essere più snello con meno fornitori coinvolti. Di conseguenza, la catena di fornitura diventerà probabilmente meno divisa su livelli e i fornitori vincenti dovrebbero avere più potere contrattuale con i piccoli OEM.

Margini più bassi sia per gli OEM tradizionali che per i nuovi attori focalizzati sui veicoli elettrici. I prezzi delle batterie e dei motori di trazione continueranno probabilmente a elevare i costi di produzione degli EV nel breve termine. I BEV potrebbero non avvantaggiare i margini degli OEM tanto quanto quelli dei produttori di batterie EV e dei fornitori di componenti specifici per EV.

Ulteriore consolidamento dell'industria. Abbiamo già iniziato a vedere il consolidamento tra i fornitori e gli OEM tradizionali, mentre alcuni fornitori focalizzati su ICE stanno uscendo dal mercato. Allo stesso tempo, i BEV hanno meno barriere all'entrata (dato che non sono coinvolti tanti fornitori, i processi sono semplificati e meno complicati da coordinare) e permetteranno agli OEM che hanno una minore tradizione negli ICE e altri tipi di ibridi di competere. Per esempio, le case automobilistiche coreane e alcuni OEM cinesi stanno iniziando a concentrarsi sui BEV puri. Inoltre, ci aspettiamo che nuovi produttori di EV puri entrino nel mercato.

Prevediamo che i tassi di crescita dell'industria dei veicoli elettrici divergeranno da un mercato all'altro, guidati da normative, sussidi governativi, infrastrutture, mix di combustibili energetici, vantaggi locali e preferenze dei clienti. In paesi come il Giappone, dove le auto sono più comunemente usate per viaggi più brevi, i veicoli elettrici ibridi (HEV) funzionano bene come veicoli ad alta efficienza energetica e potrebbero essere preferiti dai consumatori. Infatti, gli HEV potrebbero essere l'opzione più ecologica nei paesi in cui il mix di combustibili utilizzato dalle compagnie elettriche è ancora fortemente inclinato verso le fonti non rinnovabili nel periodo di transizione.

Un altro fattore che influenzerà la transizione e l'adozione dei veicoli elettrici è la politica dei governi. Alcuni hanno fornito incentivi per scoraggiare gli ICE. Il governo sudcoreano è impegnato a sostenere le case automobilistiche locali (e il loro ecosistema) per essere i primi a muoversi nel campo delle auto ecologiche, in particolare i BEV. Di conseguenza, i veicoli elettrici potrebbero guadagnare quote di mercato più rapidamente.

La Cina, d'altra parte, sta fornendo forti incentivi politici per i veicoli elettrici, mentre l'attuale capacità degli OEM di auto è orientata più verso gli HEV, guidata dalla preferenza dei consumatori. L'amministrazione Biden sta promuovendo i veicoli elettrici negli Stati Uniti e ci sono diverse proposte nel Congresso, tra cui il ripristino del credito d'imposta per gli EV. In Europa, normative più severe - un obiettivo di emissioni di CO2 più aggressivo e l'inasprimento dei controlli sulle emissioni di particolato, ossido di azoto e monossido di carbonio - continueranno a fornire un vento di coda per l'industria EV.

Per i prossimi 5-10 anni le aziende automobilistiche saranno probabilmente costrette a combattere il vento contrario di un mercato ICE in contrazione compensato da una domanda EV in rapido aumento. Questo periodo di cambiamento porterà alla definizione di vincitori e vinti mentre i vantaggi competitivi costruiti intorno agli ICE svaniranno quando si affermeranno nuovi player e acquisiranno quote di mercato.

Se ci aspettiamo che questa tendenza secolare porti a una pressione sui margini per i player tradizionali, continuerà anche a creare opportunità di investimento a breve termine. Nel 2021, la pressione secolare sui margini degli OEM tradizionali da parte dei veicoli elettrici è stata compensata da fattori concorrenti come la domanda repressa e le distorsioni della catena di approvvigionamento causate dai lockdown. Questo ha già causato una rapida ripresa dei margini, che ci aspettiamo continui per il resto dell'anno e nel 2022.

Nel medio-lungo termine, dato che le preoccupazioni sulle prestazioni dei veicoli elettrici stanno svanendo (come la durata della batteria, l'esperienza di guida e lo sviluppo della piattaforma), la crescita sarà guidata da fattori quali incentivi, norme, sussidi, vantaggi locali e preferenze dei clienti.

I probabili vincitori includeranno i fornitori di automobili che si concentrano su componenti specifici per i veicoli elettrici e che hanno costruito una scala in aree chiave e un maggiore potere contrattuale; gli OEM tradizionali che hanno successo nella transizione e nel bilanciamento tra veicoli ICE e a nuova energia (compresi i veicoli elettrici); e i nuovi arrivati che sono in grado di crescere rapidamente. Gli investitori dovranno essere attenti a questi fattori per identificare i vincitori e i perdenti e riposizionare attivamente i loro portafogli per trarre vantaggio da queste opportunità.