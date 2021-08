Etf Esg, balzo record a luglio

Etfgi, una delle principali società indipendenti di ricerca e consulenza che copre le tendenze dell'ecosistema globale di Etf ed Etp, riporta un patrimonio record e una raccolta netta negli Etf Esg (Environmental, Social, and Governance) a livello mondiale pari rispettivamente a 309 miliardi di dollari e 97 miliardi di dollari alla fine di luglio. Gli Etf Esg hanno raccolto afflussi netti per 14,93 miliardi di dollari durante il mese di luglio, portando gli afflussi netti da inizio anno al record di 97,38 miliardi di dollari, che è molto più alto dei 37,18 miliardi di dollari raccolti a questo punto dello scorso anno e 8 miliardi di dollari in più rispetto agli 89,07 miliardi di dollari raccolti in tutto il 2020. Il patrimonio totale investito in Etf ed Etp Edg è aumentato del 5,8% da 292 miliardi di dollari alla fine di giugno 2021 a 309 miliardi di dollari, secondo il rapporto Etf ed Etp Esg industry landscape insights di luglio 2021 di Etfgi.