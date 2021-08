Fondi Esg, dilaga il greenwashing

Non è tutto… verde quel che luccica. Secondo una ricerca di Influencemap su 723 fondi azionari specificamente commercializzati utilizzando parole chiave legate all’acronimo ESG e al clima, con oltre 330 miliardi di dollari di patrimonio netto totale, riportato dal Corriere della Sera, su 593 fondi azionari identificati come ESG con oltre 265 miliardi di dollari di patrimonio netto totale, 421 (il 71%) hanno un punteggio negativo rispetto all’allineamento con gli obiettivi di Parigi, che indica che le aziende nei loro portafogli sono disallineate dagli obiettivi climatici globali. Nella categoria più ristretta dei fondi climatici, 72 su 130, con oltre 67 miliardi di dollari di patrimonio netto totale, non solo sono disallineati con gli obiettivi di Parigi, ma continuano a detenere azioni per 153 milioni di dollari in società della catena del valore della produzione di combustibili fossili.