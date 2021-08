Banca Etica lancia un bond contro mafiosi e strozzini

Arriva sul mercato finanziario il bond anti mafia e anti usura: a lanciare la sottoscrizione è Banca Etica che utilizzerà i soldi per sostenere la gestione dei beni confiscati e per aiutare gli imprenditori vittime degli strozzini. È quanto riporta il Sole 24 Ore. Si parte con 2,5 milioni di euro per testare il mercato ma la richiesta degli investitori potrebbe riservare sorprese. «Il credito di legalità è uno dei pilastri nel nuovo piano strategico di Banca Etica presentato in maggio – ricorda Nazzareno Gabrielli, vice direttore generale di Banca Etica –. Il bond anti mafia e anti usura rientra proprio in tale strategia».

Si tratta di un bond subordinato Tier II, con un lotto minimo di sottoscrizione di 30mila euro a un tasso fisso lordo dell’1,40% (netto 1,038%). La cedola è semestrale. Lo scopo del bond è appunto legato al riuso dei beni confiscati e alla promozione della legalità, con un’attenzione speciale al tema dell’usura. Il periodo di collocamento si chiuderà il 22 ottobre 2021.

I destinatari del bond, visto il lotto minimo, saranno sicuramente gli investitori istituzionali «ma anche risparmiatori evoluti con un patrimonio importante», sottolinea Gabrielli. Nella nota di Banca Etica viene spiegato che il target è composto da «clienti risparmiatori, retail o professionali, con esperienza finanziaria e propensione al rischio media, che desiderano allocare risorse a medio-lungo termine in uno strumento finanziario che generi una maggiore redditività in funzione della maggiore assunzione di rischio (subordinazione) e che vogliono vedere il proprio denaro impiegato per contrastare mafia e usura».

Il bond può essere inoltre sottoscritto se si ha un conto corrente in Banca Etica; non verrà collocato da altri istituti né quotato.