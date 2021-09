Fondo Italiano d’Investimento e Stellex entrano nel Gruppo Mecaer, leader nel settore aerospace

Fondo Italiano d’Investimento Sgr, tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, ha siglato un accordo per l’ingresso nel capitale del Gruppo Mecaer, società italiana leader nel settore aeronautico, dando il via al primo progetto di consolidamento della filiera dell’equipaggiamento aeronautico in Italia. I termini finanziari dell’operazione non sono stati divulgati.

Nata nel 1995, come spin-off di Leonardo in un club deal di alcuni imprenditori ed industriali italiani, con sede a Borgomanero (NO), Mecaer ha due stabilimenti produttivi in Italia, uno a Philadelphia (USA) e uno a Laval (Canada). La Società è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di equipaggiamento tecnologici (sistemi di controllo di volo, sistemi di attuazione, sistemi di atterraggio,) destinati al settore elicotteristico e ad aerei di medio-piccole dimensioni, principalmente business jet velivoli addestratori e aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. UAV), per i principali operatori dell’industria tra cui Augusta/Leonardo, Bell e Airbus. L’Azienda, con un fatturato di 140 milioni di euro e 18 milioni di Ebitda è attualmente presieduta e guidata da Bruno Spagnolini, amministratore delegato della società e manager con una lunga esperienza a livello internazionale nei mercati aeronautico ed elicotteristico.

L’operazione vede FICC, il fondo gestito da Fondo Italiano d’Investimento focalizzato su operazioni di aggregazione di aziende italiane operanti in settori d’eccellenza, e Stellex Capital Management, primario operatore mid-market di private equity americano con rilevanti competenze nel settore globale dell’aerospace, guidare in partnership l’investimento per l’acquisizione delle quote dei fondi NB Renaissance Partners e Private Equity Partners e la sottoscrizione di un aumento di capitale per dotare l’Azienda delle risorse finanziarie necessarie a perseguire un ambizioso piano di sviluppo e internazionalizzazione, anche potenzialmente attraverso M&A. Il progetto è focalizzato non solo sul consolidamento in Italia, ma soprattutto nelle aree rilevanti per il settore (Nord America, Francia, UK, Germania), per il rafforzamento e completamento delle competenze e per l’ulteriore diversificazione della base clienti. L’operazione vede, inoltre, le famiglie fondatrici e Spagnolini in affiancamento dei fondi nel progetto di sviluppo.

“È un’operazione strategica per Fondo Italiano, per la rilevanza globale del settore aerospace, per le competenze specifiche che il Paese ha dimostrato di saper sviluppare e per le tecnologie abilitanti che riteniamo di poter far ulteriormente crescere grazie ad una piattaforma “best in class” come Mecaer”, afferma Antonio Pace, AD di Fondo Italiano d’Investimento.

“Oggi diamo il via al consolidamento della filiera dell’equipaggiamento aeronautico, come già avvenuto in Francia, Spagna e Germania. – prosegue Gianpaolo Di Dio, Chief Investment Officer di FII – L’operazione rafforza uno dei settori in cui l’Italia ha le potenzialità per esprimere una leadership di assoluta eccellenza”.

Bruno Spagnolini, manager di significativa esperienza nel settore, ha sottolineato: “Il settore aeronautico italiano ha grandi opportunità di crescita e consolidamento anche internazionali, se sarà in grado di cogliere con tempestività le opportunità offerte dalla uscita dalla pandemia. Ho aderito con entusiasmo all’iniziativa perché credo fortemente nelle capacità di Mecaer e di tutto il suo team di partecipare con successo a questa nuova sfida, con il sostegno di Fondo Italiano d’Investimento, primo operatore di private equity in Italia, e di Stellex, uno dei principali operatori internazionali nel settore aerospace e defence”.

Karthik Achar, Partner di Stellex, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere parte di una nuova fase di crescita di Mecaer e di sostenerne l’espansione a livello globale. Stellex vede una grande opportunità in questa operazione e ci dedicheremo a supportare la crescita dimensionale e tecnologica di Mecaer, allo scopo di farne un fornitore world-class per i clienti del mondo aerospace.”

Fondo Italiano e Stellex sono stati assistiti da KPMG Corporate Finance, CSP Associates, E&Y, Latham & Watkins, ERM e Marsh, oltre a ricevere il supporto finanziario di Solution Bank e Anthilia. Gli azionisti di Mecaer sono stati assistiti dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.