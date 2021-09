HANetf: Dellepiane head of sales per l’Italia

HANetf, il primo emittente europeo di Etf Ucits, ha nominato Annacarla Dellepiane head of sales Italy. Dellepiane, che subentra ad Edoardo Passaretti, sarà responsabile della crescita e dello sviluppo del business di HANetf in Italia, promuovendo l’ampia gamma degli Etf quotati sulle varie borse europee: tematici, commodity, crypto, carbon offsetting ed attivi. Prima del suo ingresso in HANetf, Dellepiane è stata Head of Etf Capital Markets presso Legal and General Investment Management. In precedenza ha lavorato in State Street Global Advisors e BlackRock, dove era responsabile degli Etf Capital Markets. Simon Dale, head of sales di HANetf ha dichiarato: “Sono felice che Annacarla si unisca alla squadra di HANetf. La sua esperienza e capacità di leadership, il suo entusiasmo, la sua passione e l’orientamento all’ottenimento di risultati dei clienti la rendono un profilo perfetto per HANetf. Annacarla ci aiuterà a rafforzare ulteriormente le nostre forti capacità di distribuzione sul territorio italiano. Colgo l’occasione per ringraziare Edoardo Passaretti, per il contributo che ha saputo dare ed augurargli tutto il meglio per il suo futuro. HANetf ha una delle più ampie offerte di Etf tematici, su criptovalute e real assets in Europa e questi prodotti a valore aggiunto si sono dimostrati graditi dagli investitori italiani. Come azienda abbiamo ora più di 20 Etf e più di 2 miliardi di dollari di AUM; si tratta di risultati conseguiti in meno di 3 anni, ovvero da quando abbiamo lanciato il nostro primo Etf. Annacarla sarà una risorsa importante, ci aiuterà ad alzare ulteriormente il livello e la qualità della nostra offerta". Annacarla Dellepiane ha quindi aggiunto: "La domanda degli investitori di Etf in Italia non mostra alcun segno di rallentamento. HANetf ha una gamma altamente innovativa che si adatta bene al forte appetito degli investitori italiani per i prodotti innovativi e l'alta reattività all'offerta di nuovi prodotti. Sono entusiasta di entrare a far parte di HANetf come responsabile delle vendite in Italia, di portare avanti l’ottimo lavoro che Edoardo e il team hanno realizzato finora".