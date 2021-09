La Financière de l'Echiquier adotta una dottrina di impatto innovativa

Pioniere dell'impact investing in Francia sui mercati quotati, La Financière de l'Echiquier (Lfde) ha pubblicato una dottrina di impatto innovativa ed evolutiva a testimonianza del suo posizionamento unico e di alto livello nell’impact investing in asset quotati.

La dottrina si applica attualmente ai due fondi impact di LFDE, Echiquier positive impact europe, una delle prime soluzioni d'investimento in Europa basate sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili dell’ONU, lanciata nel 2017, e Echiquier Climate Impact Europe, lanciato nel 2020 e dedicato alla transizione energetica e ambientale.

La dottrina di impatto si ispira alle prime riflessioni del Forum francese per l'Investimento responsabile (FIR), di France Invest e del Global Impact Investing Network (GIIN). Punta a fornire un quadro di riferimento per le strategie di impact investing e riflette la visione innovativa di LFDE nell’impact investing riferito alle società quotate. Questa visione si contraddistingue per la sua trasparenza nei confronti degli investitori, come emerge concretamente dal terzo Impact Report annuale di Echiquier Positive Impact Europe redatto in collaborazione con gli esperti indipendenti della società di consulenza Better Way. Misura gli impatti positivi effettivi generati dagli investimenti nelle società in portafoglio, sulla base degli SDG dell'ONU.

La dottrina di impatto poggia su tre pilastri:

Intenzionalità: l'intenzione di generare un impatto ambientale e/o sociale positivo è il punto di partenza di qualsiasi approccio di impact investing. L'intenzionalità è determinata sulla base di una tesi di impatto, sulla definizione ex ante di obiettivi e indicatori, una solida governance, risorse interne dedicate e altre risorse.

Addizionalità: il contributo specifico e diretto dell'investitore che permette all'impresa in cui ha investito o al progetto finanziato di aumentare l'impatto positivo netto generato dalle sue attività. In LFDE significa un investimento di lungo termine nelle società e un dialogo costante con il management, e altri fattori.

Misurabilità: misurare l’impatto degli investimenti e dei fondi è fondamentale per aumentare la trasparenza dell’impatto reale degli investimenti dei clienti ma anche per tracciare il progresso degli obiettivi di impatto prefissati. Queste misurazioni, effettuate con il supporto di esperti indipendenti, sono ora integrate nella remunerazione dei gestori di fondi impact.

Per accedere all’Impact Report di Echiquier Positive Impact Europe cliccare qui.

La dottrina di impatto di LFDE sarà aggiornata almeno una volta all'anno. Per il 2021 si attinge a fonti quali la partecipazione di LFDE ai gruppi di lavoro di Finance for Tomorrow e dell'Associazione francese di Asset Management sull'impact investing.

Bettina Ducat, amministratore delegato di Lfde, dichiara: “Siamo convinti che l'impact investing sui mercati quotati sia decisivo per finanziare il mondo di domani. In quanto investitore responsabile da 30 anni e pioniere dell'impact investing in Francia, La Financière de l'Echiquier intende contribuire attivamente alla costruzione dell’impact finance sui mercati quotati. La dottrina di impatto ha lo scopo di stabilire un quadro di riferimento per le nostre strategie e di contribuire a consolidare il nostro impegno e i nostri standard in questo ambito.”

Coline Pavot, head of responsible investment research presso Lfde, aggiunge: “Per noi, l'impact investing va da sé. Questa dottrina di impatto rappresenta il punto di arrivo di diversi anni di lavoro. È un'occasione per mettere in luce l'unicità delle nostre pratiche e, quindi, per affermare esplicitamente la promessa fatta ai nostri clienti sull'impact investing e prevenire qualsiasi "impact washing". L'addizionalità svolge un ruolo decisivo nella gestione di qualsiasi fondo impact. È quel passo aggiuntivo tra investitore responsabile e impact investor.”