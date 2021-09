State Street, Lamanna country head per il Lussemburgo

Riccardo Lamanna è stato nominato senior vice president e country head di State Street per il Lussemburgo. Alla guida della sede lussemburghese da agosto 2021, Lamanna è responsabile dello sviluppo del business, della gestione del client engagement, della valorizzazione dei talenti e della costruzione del brand e del network di mercato della società, nonché del consolidamento di relazioni solide e proattive con le autorità di regolamentazione per conto di State Street Bank International GmbH, Lussemburgo. Lamanna è entrato in State Street a maggio 2010 a seguito dell'acquisizione del business dei servizi transazionali (i c.d. securities services) di Intesa Sanpaolo, società in cui ha ricoperto il ruolo di Head of Transaction Services all'interno della divisione Financial Institution. Prima di ricoprire l’incarico attuale, Lamanna è stato Head di Alpha Business Development per l’area EMEA. In precedenza ha svolto il ruolo di Country Manager per Italia e Olanda. Inoltre, è stato CEO di State Street Bank Italy e membro del Board of Directors di State Street Bank Luxembourg. Attualmente è membro del Board di State Street Global Exchange GmbH. Lamanna ha iniziato la sua carriera in JP Morgan nel 1991, lavorando a Milano, Londra e Parigi all’interno della funzione operations sia delle attività proprietarie della banca che dei servizi di custodia e clearing per clientela istituzionale. Successivamente è entrato in Banca IMI, l’investment bank di Sanpaolo IMI, come responsabile delle funzioni Back Office e Middle Office. Durante la sua permanenza in Banca IMI e Intesa Sanpaolo ha collaborato con Monte Titoli, Banca d’Italia e Borsa Italiana alla creazione del Securities Settlement Systems italiano, Express II. È stato anche Product Manager per Multi Direct Custody e Clearing di Banque Paribas a Parigi.