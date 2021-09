Accettare mezzi di pagamento non previsti costa 516 euro

G. G. ha subito una sanzione pecuniaria da 551 euro dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Banca Mediolanum. Si legge tra l’altro nella delibera che per la violazione addebitata “dall’intera vicenda, si evince che le condotte poste in essere dal consulente non erano preordinate al conseguimento di un vantaggio personale diretto, essendo state originate dalla volontà di fornire un supporto alla clientela”.