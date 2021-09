IMPact Sim: nuove deleghe di gestione su fondi di listed impact investing

IMPact Sim, società con masse in gestione pari a 3.5 miliardi di euro, avvia la commercializzazione e la gestione in delega di tre nuovi comparti all’interno della World Impact Sicav. Il comparto Absolute Return, gestito da Pier Malpenga, si concentrerà su strategie a ritorno assoluto. I comparti azionari Impatto lavoro Italia, gestito da Fausto Artoni, e Impatto global equity, gestito da Gherardo Spinola, rispettano i criteri normativi previsti dall’articolo 9 dell’Sfdr e si configurano come prodotti di listed impact investing. L’analisi d’impatto netto pone attenzione, in particolare, al raggiungimento dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) definiti dalle Nazioni Unite; l’analisi viene eseguita dal team interno di IMPact Sim attraverso modelli di valutazione e misurazione innovativi che coniugano metodologie all’avanguardia, basate su intelligenza artificiale semantica, e tradizionali. L’amministratore delegato di IMPact Sim, Stefano Mach, dichiara: “Siamo orgogliosi di essere tra i primi in Italia a gestire fondi di impact investing sui mercati quotati, questi prodotti avranno una forte crescita nei prossimi anni e IMPact sarà al centro di tale sviluppo. In particolar modo, riteniamo che il fondo Impatto lavoro Italia rappresenti una svolta significativa nel modo di approcciare la selezione degli investimenti favorendo le società che rispettano criteri molto rigorosi nel mantenimento e nella creazione di occupazione stabile ed equa all’interno del nostro Paese: argomento particolarmente sensibile nell’attuale fase economica.”