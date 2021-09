La santa alleanza tra reti di mediatori creditizi e fintech per finanziare le pmi italiane

Tra le reti di mediatori creditizi e le fintech specializzate nel lending per le piccole e medie imprese è scoccata la scintilla. I nuovi operatori digitali specializzati nel credito infatti si stanno sostituendo alle banche tradizionali come riferimento per la clientela dei mediatori creditizi, in particolare la clientela imprese. Del tema se ne parlerà diffusamente oggi in una Tavola rotonda organizzata da Multiplay Spa (società di mediazione creditizia che ha sede a Bergamo) che si svolgerà a partire dalle 17.15 presso l’Iseolago hotel di Iseo. La tavola rotonda “La Passione e/è il risultato: e il Fintech cosa c'entra?” prevede la partecipazione di diversi protagonisti del fintech applicato ai finanziamenti alle imprese: da Andrea Crovetto, ceo di Azimut Direct a Gianfranco De Capua chief commercial officer di @BorsadelCredito.it; da Giuseppe Pignatelli, head of corporate department di Banca Progetto a Ignazio Rocco di Torrepadula, fondatore e ceo di Credimi fino a Sergio Zocchi, ceo di October. L’evento sarà introdotto da Gianfranco Bertoli, direttore commerciale di Multiplay, che interverrà anche alla tavola rotonda moderata da Marco Muffato, caporedattore di Investire