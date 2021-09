WisdomTree lancia l’unico Etp in Europa sulle emissioni di carbonio totalmente collateralizzato

WisdomTree, sponsor di prodotti f (exchange traded fund) ed Etp (exchange traded product), ha annunciato il lancio di un Etp che mira a fornire agli investitori esposizione sulla performance delle quote per l’emissione di carbonio. Il WisdomTree Carbon Etp (Carb), un prodotto totalmente collateralizzato, è stato quotato oggi su Borsa Italiana e Börse Xetra, con spese di gestione pari allo 0,35%. Il Carb intende riflettere l’andamento del prezzo dei contratti sul future ICE Carbon Emission Allowances (EUA) seguendo l’Indice Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures TR Index. Quello sui future EUA è, al momento, il contratto sui future di carbonio più liquido scambiato in borsa a livello globale.

Il programma per lo scambio delle quote di emissione dell’Unione europea (EU ETS) rappresenta il più grande mercato mondiale sulle emissioni di carbonio, nonché il fondamento della politica dell’Unione europea (UE) per mitigare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra. Il Programma intende sostenere l’UE nel raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. L’UE, che è tra i firmatari dell’Accordo di Parigi, sta conseguendo grandi progressi nella lotta al cambiamento climatico. Ha infatti approvato una legge per rendere giuridicamente vincolanti i propri obiettivi in materia di emissioni di gas serra. L’Accordo mira a ridurre le emissioni nette dell’UE del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e ad eliminarle entro il 2050.

L’EU ETS definisce un tetto per limitare la quantità di gas serra che le aziende possono emettere ogni anno. Un numero fisso di quote di emissione di carbonio viene emesso ogni anno e alle aziende è richiesto di detenere quote sufficienti a coprire le proprie emissioni al fine di garantire il rispetto del limite stabilito. L’aumento dei prezzi delle quote di emissione di carbonio significa che diventa più costoso per le aziende sostenere la propria impronta di carbonio, incentivandole a investire nelle tecnologie per ridurre l’inquinamento, aspetto che potrebbe contribuire ad un cambiamento più rapido.

Un maggiore coinvolgimento degli investitori nel mercato dei future EUA potrebbe aumentare la liquidità dei future e degli EUA sottostanti e ciò può contribuire a migliorare il processo di “determinazione del prezzo”. Un mercato del carbonio sottoprezzato potrebbe rallentare il progresso verso la decarbonizzazione. Un maggiore coinvolgimento degli investitori potrebbe quindi essere considerato come un effetto positivo del mercato.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree ha aggiunto: “L’attenuazione dei cambiamenti climatici è al centro dell’interesse d’investitori, aziende e autorità politiche. Molti di questi attori cercano di ridurre la propria impronta di carbonio per allinearsi all’Accordo di Parigi. L’importanza di queste iniziative non può essere sottovalutata e ha guidato la domanda di un veicolo finanziario in grado di fornire esposizione ai future sulle quote di emissione di carbonio. Carb si inserisce perfettamente nella nostra differenziata gamma di prodotti e si fonda sulla nostra profonda conoscenza del segmento delle commodity, offrendo un’esposizione ragionata in una nicchia del mercato ESG (ambientale, sociale e di governance) a cui gli investitori hanno avuto difficoltà di accesso”.

Le attività di scambio delle quote di emissioni di carbonio dell’UE sono state valutate complessivamente in oltre 201 miliardi di euro nel 2020, equivalenti a 8.096 milioni di tonnellate di anidride carbonica, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente.

Nitesh Shah, Director of Research, Europe, WisdomTree ha dichiarato: “L’EU ETS si è affermato stabilmente come il modello preminente per un sistema cap-and-trade di riduzione del carbonio. Grazie a questo sistema stiamo assistendo ad una riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra da parte dei settori e dei Paesi che hanno adottato il programma. I future basati sul mercato europeo del carbonio sono i più liquidi al mondo e rappresentano un’opportunità per gli investitori che desiderano contribuire alla determinazione dei prezzi in questo mercato così vitale. Un ulteriore coinvolgimento degli investitori potrebbe aumentare la liquidità dei future e migliorare il mercato, favorendo la promozione di questa causa”.