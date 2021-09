Allfunds annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2021

Allfunds Group, una delle principali piattaforme B2B WealthTech al mondo che agevola la connessione tra case di gestione e distributori, annuncia oggi i risultati del primo semestre 2021.

Le masse amministrate registrano una crescita del 16,4% rispetto al 31 dicembre 2020, raggiungendo la cifra record di €1.348 miliardi.

I flussi organici netti (esclusa la performance di mercato) sono di 85 miliardi di euro, pari all'11,5% (23% annualizzato) rispetto alle masse di inizio periodo (BoP); il dato include le migrazioni record di AuA apportate da nuovi clienti.

Ricavi di 247 milioni di euro con un aumento del 40% anno su anno su base pro forma.

Ebitda rettificato di 181 milioni di euro, con un margine Ebitda rettificato del 73%

La piattaforma di Allfunds continua a registrare una consistente crescita, grazie all’ingresso di 99 nuove case di gestione e di 47 nuovi distributori.

Inoltre, nel corso del semestre Allfunds ha continuato ad innovare a beneficio dei propri clienti, lanciando le seguenti nuove iniziative:

Un accordo unico nel campo dei private market che consente ai distributori di Allfunds di accedere a un’ampia gamma di fondi di private market di gestori di prim’ordine su diverse aree geografiche e strategie con soglie di investimento minimo inferiori.

Una partnership strategica per distribuire fondi offshore negli USA e in Canada, potenziando la rete di distribuzione di Allfunds.

Notevoli progressi con Allfunds Blockchain: i) selezionato per il progetto spagnolo Regulatory sandbox e ii) lancio di "FAST", l’innovativa soluzione per efficientare i trasferimenti di fondi di investimento in Spagna attraverso la tecnologia blockchain unica di AllFunds.

Juan Alcaraz, Chief Executive Officer, ha commentato:

“Per Allfunds la prima metà dell'anno è stata caratterizzata da una ulteriore forte crescita e da risultati finanziari record. Le solide performance riflettono la nostra leadership di mercato e il legame con i nostri clienti. Per la prima volta in tre anni abbiamo registrato flussi netti pari al 23% su base annualizzata, rispetto alle masse di inizio periodo; inoltre, il nostro business organico ha registrato un CAGR del 32% dal primo semestre 2017 al primo semestre 2021.

Continuiamo a spingere sulle economie di scala e siamo arrivati a quasi 1.400 miliardi di euro di AuA, oltre ad aver rafforzato la nostra posizione sul mercato.

In questi primi sei mesi del 2021 abbiamo inoltre continuato a investire in tecnologia, in innovazione e nelle competenze delle persone per continuare a migliorare l'offerta di prodotti e servizi per i nostri clienti, confermando così Allfunds come leader mondiale del B2B WealthTech.”