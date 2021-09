Nn Ip: il 47% delle aziende del mercato obbligazionario globale non rispetta gli standard climatici

Secondo Nn Investment partners (Nn Ip), solo il 53% delle aziende del mercato obbligazionario globale è allineato allo scenario di 2°C necessario per prevenire il cambiamento climatico.

L'analisi mostra che un numero significativo di aziende non ha messo in atto le misure necessarie per fare la propria parte nel limitare l'aumento delle temperature globali a 2°C. Questo è preoccupante, dato che lo scenario di 1,5°C e di zero emissioni nette entro il 2050 dovrebbero essere le nostre ambizioni. Questo è quello che succede quando l'azione per il clima si limita ad espedienti e marketing, invece di un vero cambiamento nel modello di business di un'azienda.

L'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite ha avvertito che il mondo non riuscirà nemmeno a limitare il riscaldamento globale a 2°C se non ci saranno riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra.

Isobel Edwards, Green Bond Analyst, Nn Investment Partners:

"I modelli meteorologici estremi visti in tutto il mondo quest'anno sono stati un forte promemoria delle conseguenze di un atteggiamento rilassato verso la decarbonizzazione e le ambizioni di zero emissioni nette. Alcune aziende hanno fatto passi significativi, ma nel complesso, molte non sono abbastanza avanti per affermare in modo credibile di essere in linea con lo scenario di 1.5°C.

"Bisogna fare di più per migliorare la trasparenza sulla portata della mitigazione e dell'adattamento climatico delle aziende e si dovrebbe introdurre una legislazione per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili e abbandonare le attività e gli asset marroni. Le aziende dovrebbero persino essere escluse dall'emissione di obbligazioni verdi se non rispettano i veri standard di transizione".