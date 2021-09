Invesco rafforza il team italiano con due nuovi ingressi

Invesco, una delle maggiori società globali di gestione del risparmio, che amministra nel mondo patrimoni pari a 1,4 trilioni di dollari, annuncia l’ingresso di Guido Varzi, nel ruolo di senior relationship manager, e Francesca Deidda, nel ruolo di marketing manager.

Varzi nel suo nuovo ruolo entra a far parte del team Retail e contribuirà a consolidare e sviluppare la relazione con le più importanti reti distributive. Varzi vanta una consolidata esperienza in primarie società del risparmio gestito, da Lombard Odier Investment Managers dove ha ricoperto il ruolo di sales associate a Vontobel Asset Management dove è stato associate director. In precedenza ha lavorato presso PricewaterhouseCoopers come Associate Financial Services/Banking. Ha iniziato la sua carriera professionale all’estero, lavorando tra Londra e Barcellona.

Nel suo nuovo ruolo di marketing manager, Deidda si occuperà dell’implementazione della strategia di event marketing di Invesco per l’Italia, nonchè dello sviluppo e ampliamento dell’attività di comunicazione relativamente alla gamma d’offerta ETF della società, con l’obiettivo di fornire il massimo livello di supporto alle crescenti esigenze della clientela Italiana.

Con una solida esperienza nel settore marketing, Deidda ha ricoperto importanti ruoli in primarie società del mondo della finanza. Ha mosso i primi passi in Borsa Italiana come marketing, digital comms & events specialist, per ricoprire poi il ruolo di brand experience and communications expert in ING Bank. Dal 2019, ha lavorato come events, marketing and corporate access manager in Kepleur Chevex.

Giuliano D’Acunti, country head per l’Italia di Invesco, ha dichiarato: “Sono felice che Guido e Francesca entrino a far parte della nostra squadra. Con il loro ingresso vogliamo potenziare due team già fortemente consolidati per rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze nostri clienti. Sono certo che, con la loro professionalità e le loro competenze, saranno in grado di coltivare al meglio il rapporto con i nostri partner e clienti per far fronte alle sfide di un mercato sempre più competitivo”.